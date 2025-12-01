Ejército rescató a tres personas secuestradas por presuntos disidentes de las Farc en Huila

Tropas del batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada del Ejército rescataron a tres personas que fueron secuestradas el fin de semana anterior por presuntos integrantes del bloque Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc, en el sector conocido como Puerto Dulce, entre los municipios de La Plata y Paicol, en el occidente del Huila.

El secretario de gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, dijo a Blu Radio que, durante la retención de los dos conductores y un ayudante, dos vehículos de carga adscritos a una empresa de encomiendas fueron hurtados por los hombres armados y se los llevaron hacia el departamento del Cauca.

“Se confirma por parte de la Fuerza Pública la presencia de hombres armados pertenecientes a un grupo de disidencias que delinque en el Itaibe, en jurisdicción del departamento del Cauca, quienes retuvieron algunos vehículos, entre esos uno de Servientrega y otro de Taxis Verdes. No fue posible la recuperación de los automotores, pero el Ejército logró la liberación de las tres personas que habían sido secuestradas”, explicó el secretario de gobierno del Huila.

De acuerdo con el funcionario de la Gobernación del Huila, al parecer, los disidentes exigen una millonaria suma de dinero a cambio de devolver los vehículos a sus propietarios.



En la zona donde se presentaron los hechos hubo combates entre militares y disidentes del bloque Isaías Pardo, situación de orden público que genera preocupación entre la población civil y los transportadores.