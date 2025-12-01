En vivo
Ejército rescató a tres personas secuestradas por presuntos disidentes de las Farc en Huila

Ejército rescató a tres personas secuestradas por presuntos disidentes de las Farc en Huila

En el hecho, los hombres armados hurtaron dos vehículos de carga y se los llevaron hacia el Cauca, según las autoridades.

