Generales y almirantes retirados piden investigar nexos entre militares y disidencias de las Farc

El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares hizo público un comunicado en el que expresa su “firme preocupación” por las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos contactos y colaboraciones entre integrantes del Ejército Nacional, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y estructuras criminales de las disidencias de las Farc, específicamente el grupo de alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con la información divulgada por ese medio, en computadores, celulares y memorias USB incautados en una operación militar en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024 se habría encontrado material que apuntaría a graves filtraciones desde instituciones del Estado hacia jefes de las disidencias.

Entre los nombres que aparecen en los documentos figuran el del general del Ejército Juan Miguel Huertas y el de un alto funcionario de inteligencia. Según los correos citados por Noticias Caracol, en una carta del 8 de febrero de 2024 un integrante de las disidencias se refiere a una reunión con un “general retirado” que habría propuesto crear una empresa de seguridad legal para facilitar la movilización de hombres y armas, aprovechando su capacidad de gestionar permisos y tramitar autorizaciones para vehículos blindados y fusiles.

En ese mismo intercambio se menciona que el presunto vínculo del general con el presidente permitiría movilizar a integrantes del grupo armado “con orden de no pararlos en ningún lado”.



Frente a este panorama, el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro advierte que, de comprobarse las denuncias, los hechos “podrían comprometer la credibilidad de las Fuerzas Armadas y de las instituciones del Estado, pilares fundamentales de la democracia, la seguridad nacional y la confianza ciudadana”.

Por esa razón, hace un llamado “respetuoso pero categórico” a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Justicia Penal Militar para que adelanten investigaciones inmediatas, técnicas, independientes y con plena trazabilidad jurídica.

Los oficiales en retiro piden que esas indagaciones incluyan a todas las entidades y personas mencionadas en el informe periodístico, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero también la exigencia de estándares probatorios robustos.

Publicidad

Insisten en que es indispensable esclarecer si hubo filtraciones de información estratégica, desvío de armamento o algún tipo de cooperación ilegal que ponga en riesgo la operatividad de la Fuerza Pública y la integridad de los sistemas de defensa e inteligencia del Estado.

Los generales y almirantes en retiro también recuerdan que la Fuerza Pública y las entidades del sector defensa han demostrado “históricamente su profesionalismo y lealtad constitucional” y subrayan que las presuntas conductas individuales, de llegar a comprobarse, “no representan el compromiso, disciplina y sacrificio de miles de hombres y mujeres que defienden la nación”.

Al mismo tiempo, exhortaron a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones legítimas, pero dejan claro que cualquier desviación debe ser investigada y sancionada “con rigor”, en nombre de la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de defensa del Estado.

Publicidad

El pronunciamiento se produce, además, en medio de cuestionamientos a la propia Fiscalía, pues según la información revelada por Noticias Caracol, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habría tenido conocimiento del material incautado desde hace más de un año, sin que hasta ahora exista un proceso de investigación abierto sobre las presuntas filtraciones y vínculos señalados.