El Gobierno ha firmado 190 órdenes de extradición en 2022, de las cuales 83 han sido autorizadas por Gustavo Petro desde el 7 de agosto y las 107 restantes por su antecesor, Iván Duque.

El 2021, cuando gobernaba Duque (2018-2022), fue el año con más extradiciones efectuadas de los últimos cinco, con 239, de las cuales más del 80 % fueron por delitos relacionados con el narcotráfico y la de este año es la segunda cifra más alta.

Petro se ha mostrado a favor de cambiar la política de extradición de nacionales, implantada a mediados de los años 80 y por la que muchos detenidos son entregados a Estados Unidos, y en menor medida a otros países, para que respondan allá por delitos relacionados con narcotráfico principalmente , aunque tengan cargos pendientes en Colombia.

"Lo que yo he propuesto es que integrante en estas cadenas de narcotráfico que decida acogerse a la Justicia en Colombia y dar garantías de no repetición no sea extraditado", dijo Petro el pasado octubre.

Lo hizo durante una visita a Bogotá del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien se mostró reacio a cambiar esa política, pues "la relación de extradiciones ha beneficiado tanto a EE.UU. como a Colombia", tanto a la justicia como a las víctimas del crimen transnacional.

Sin embargo, este cambio no significa que se vayan a detener las extradiciones, según explicó Petro, sino que es una forma de dar una segunda oportunidad de reparación, pero "narcotraficante o que esté en la cadena de narcotráfico que no esté en ningún tipo de acogimiento en la Justicia en Colombia, se sigue extraditando", aseguró.

EE.UU. y Colombia conformaron un grupo de trabajo para resolver las diferencias que tengan ambos Gobiernos sobre la política de extradiciones y que entre otros asuntos atenderá "casos críticos que podrían llegar a presentarse".

EXTRADICIONES NOTORIAS

Además, la Fiscalía aseguró que un total de 25 personas han sido "ubicadas y notificadas" en Colombia para su extradición en 2022 por tener juicios pendientes en cortes de Estados Unidos y Francia, una cifra también inferior a la del año anterior.

Entre las extradiciones efectuadas este año más notorias está la de Dairo Antonio Úsuga, alias ' Otoniel' , quien no figura en esos números pues su detención se efectuó el 23 de octubre de 2021, el jefe del Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia, dedicada, entre otros, al narcotráfico y que ahora responde por diversos cargos ante la Justicia estadounidense.

También el presidente Petro aprobó el pasado septiembre la extradición a Estados Unidos de Álvaro Fredy Córdoba , hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es solicitado por delitos relacionados con narcotráfico.

