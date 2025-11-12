El sentido testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Armero: "El amor me sostuvo"

El pasado 13 de noviembre de 1985 ocurrió el desastre natural más fuerte de la historia de Colombia. Hoy, cuatenta años después, el país recuerda las historias de aquellos que sobrevivieron y que hoy narran los días de terror que se tuvieron que vivir en Armero y en todo el Tolima.

Ariel Alarcón Prada era uno de los médicos del Hospital Psiquiátrico San Rafael de Armero, ubicado en el casco urbano del municipio, y uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia. Alarcón, en entrevista en Mañanas Blu, narró los momentos que vivió cuando el lahar del Nevado del Ruiz sepultó al municipio.



Armero: salvar la vida y superar el trauma

Para Alarcón, el proceso de salvar su vida en medio de la tragedia pasó por dos fases: la primera, mientras logró ser rescatado por los socorristas, donde tuvo que sentir cómo su cuerpo se congelaba en medio de las más de 48 horas que estuvo atrapado: "yo no me podía mover, solamente tenía los brazos afuera y estaba sepultado por el lodo", dijo.

La segunda fase correspondió a esos momentos posteriores a su rescate. El doctor narró el temor constante que sentía por su vida al sentir que se podría repetir una tragedia que acabara con su vida, lo que explicó que es un modo de supervivencia hiperactivo, en el que se cuestionaba todo lo que no pudo hacer antes de ser atrapado por el lodo.

Alarcón fue contundente al afirmar que recibió ayuda de muchas partes: familia, amigos, allegados y los terapeutas a quienes acudió para sobrellevar su trauma y continuar con su vida.



Un homenaje a los niños

En gran parte del departamento del Tolima se ha rendido homenaje a los niños que desaparecieron en la tragedia y de los que se desconoce su paradero. Es por eso que, desde el municipio de Honda, se rindió tributo a los menores desaparecidos.



Los hondanos decidieron rendir tributo haciendo barquitos con las fotografías y los nombres de los niños desaparecidos. Son aproximadamente 500 menores de quienes se desconoce su paradero, algunos porque fueron dados en adopción, mientras que otros nunca fueron encontrados.



¿Qué pasó con los pacientes del hospital mental de Armero?

Uno de los recuerdos más dolorosos para el doctor Alarcón tiene que ver con los pacientes que se encontraban internados aquella noche. Según relató, todos los pacientes fallecieron durante la avalancha, pues el hospital fue arrasado por completo por el flujo de lodo y escombros.

“Todos los pacientes del hospital fallecieron, porque en ese momento estaban bajo sedación, adormilados, y las puertas de las habitaciones permanecían cerradas por seguridad”, explicó el médico, quien además agregó que "en psiquiatría es común mantener las puertas con llave para evitar que los pacientes se escapen o se hagan daño, y eso impidió que pudieran salir cuando llegó la avalancha”.

Aunque en los años posteriores surgieron relatos —como el de la escritora María Antonia León, quien narra en una novela el caso de una paciente mental que habría sobrevivido—, el doctor Alarcón asegura que, hasta donde tiene conocimiento, la mayoría de los pacientes del San Rafael no lograron sobrevivir.

Para él, este recuerdo es una herida que permanece abierta y que se mezcla con el sentimiento de culpa de no haber podido hacer nada por los pacientes.

