Blu Radio  / Nación  / El sinsabor que dejó la develación de una placa sobre el holocausto del Palacio de Justicia

El sinsabor que dejó la develación de una placa sobre el holocausto del Palacio de Justicia

Un nuevo acto de conmemoración por los 40 años de la toma al Palacio de Justicia dividió opiniones entre algunos familiares de las víctimas. Para Helena Urán, “cuando se reconoce solo a un grupo de víctimas se perpetúa una nueva forma de exclusión”.

