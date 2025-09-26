Daniel Quintero y Carolina Corcho no pudieron inscribirse formalmente a consulta del Pacto Histórico

La mañana de este viernes, 26 de septiembre, estuvo marcada por la expectativa en la sede de la Registraduría Nacional, donde el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la exministra de Salud Carolina Corcho llegaron con la intención de inscribirse en la consulta interna del Pacto Histórico. Sin embargo, el trámite no se concretó.

De acuerdo con información de Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, aunque ambos dirigentes fueron recibidos cordialmente por los funcionarios y hasta se tomaron fotografías que circularon en redes sociales como muestra de una supuesta inscripción, la diligencia nunca se formalizó.



¿Por qué no se inscribieron formalmente?

Se pudo establecer que ninguno de los dos presentó el aval requerido por un partido político o un movimiento significativo de ciudadanos, requisito indispensable para avanzar en el proceso. Ante esa ausencia, la Registraduría se limitó a explicar que, sin este respaldo, era imposible registrar oficialmente sus candidaturas a la consulta.

El episodio deja abierta la incógnita sobre cuál será el camino político de ambos dirigentes y, sobre todo, de qué movimiento o partido recibirán finalmente el aval para participar en las consultas.

Con Daniel Quintero, Pacto Histórico alista consulta presidencial para el 26 de octubre Foto: AFP

Ahora bien, el siguiente capítulo se dará en horas de la tarde de este viernes, cuando intenten asistir a la inscripción para Senado y Cámara, aunque tampoco está claro bajo qué colectividad lo harán.



Por ahora, Blu Radio confirmó que ni Daniel Quintero ni Carolina Corcho están inscritos en consulta alguna del Pacto Histórico, pese a la expectativa generada en las últimas horas.