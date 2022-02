“El riesgo del fraude es inminente y se va a realizar en cada mesa”: Petro sobre elecciones

Durante el inicio de su gira por el Río Magdalena en Magangué, Bolívar, el candidato presidencial Gustavo Petro envió un mensaje de alerta sobre un posible fraude electoral de cara a las próximas elecciones en Colombia.

“Indra no va a contar los votos de las mesas. No le va a llegar la información directa del conteo que se haga en las mesas electorales. Solo va a recibir una información departamental enviada por los ‘call center’ de la Registraduría. Es decir, quien va a contar los votos en las mesas, no es la empresa que se contrató, sino la misma Registraduría”, comentó Petro.

Petro dijo que el fraude sigue vigente con el nuevo software y que le corresponde a la ciudadanía cuidar los votos de las elecciones.

“No se hizo nada. El riesgo del fraude es inminente y se va a realizar en cada mesa”, exclamó Petro.

Por lo que el exalcalde de Bogotá invitó a los ciudadanos a ser los testigos electorales en las próximas elecciones.

“Cada mesa debe tener testigos electorales del Pacto Histórico, de la gente de Petro. Son 120.000 mesas en todo el país, así que los invito para que nos inscribamos con los responsables en cada municipio para que tengamos 120.000 veedores”, concluyó.

