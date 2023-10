El silencio de Juan Carlos Upegui en Blu sobre financiación de su campaña por parte de contratistas

Con caravanas, caminatas en las calles, y hasta yendo casa por casa para convencer a la gente de que son la mejor opción, los candidatos a alcaldías y gobernaciones de Colombia cerraron este domingo sus campañas en plaza pública para las elecciones del próximo 29 de octubre.

La Registraduría Nacional, organizadora los comicios, ha dicho que 38,9 millones de personas están habilitadas para votar en la jornada en la que se elegirán alcaldes de más de 1.100 municipios y 32 gobernadores, representantes a las asambleas departamentales y a concejos municipales.

A tan solo unos días las elecciones, los candidatos hacen sus últimos llamados para ser elegidos en la contienda regional. En diálogo con Mañanas Blu, Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín habló sobre su carrera por llegar al cargo, el ambiente de hostilidad entre campañas y la financiación de la suya, que ha generado ruido en los últimos días.

Un día antes, el candidato había asegurado en Noticias Caracol que había tenido el apoyo económico de muchos contratistas y señaló que “muchos contratistas tienen otros trabajos, lo que tiene la restricción es que no haya superado un monto de recibir, por ejemplo, esos recursos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que, por ejemplo, no cumplan las condiciones, obviamente se les devuelven los recursos”.

Publicidad

Lo anterior sin referirse a apoyo directamente de la Alcaldía de Medellín, de la cual hace poco el exalcalde Daniel Quintero salió para apoyar su campaña electoral. En ese sentido explicó que en medio de los filtros que hacen para recibir o no donaciones económicas para su campaña han detectado algunos que no cumplen, por lo cual en eso casos tomarán decisiones.

“Nosotros hemos hecho varios procesos de auditoría... tenemos hasta tres filtros. Y cuando vemos que esos donantes no cumplen requisitos, con toda la transparencia no se reciben las donaciones. Eso es transparente y se puede realizar de forma que está auditado inclusive por el Consejo Nacional Electoral”, dijo.

El candidato defendió que se trata de una campaña independiente, que se han movido con recursos propios, de amigos, familiares y donaciones auditadas. Manifestó que las versiones sobre la supuesta financiación por parte de contratistas de la Alcaldía hacen parte de la campaña de desprestigio en su contra en el marco de la contienda.

Publicidad

“Sabemos que nos van a seguir atacando porque estamos obviamente creciendo en las encuestas, sabemos que los grandes poderes económicos están alineados con la campaña de Federico Gutiérrez, a quienes no le preguntan sobre su financiación, a quienes no le preguntan por qué no ha presentado su declaración de renta, y quienes le permiten que siga diciendo mentiras y que siga atacando a una administración que ha sido honesta, que los desnudó, que recordemos cómo van diciendo así con ligereza, inclusive desde muchos grandes medios que en buen comienzo hubo irregularidades y ya se demostró que no”, puntualizó.

En las ciudades

Con las amplias ventajas registradas en las encuestas de intención de voto de Alejandro Char, en Barranquilla, y Federico Gutiérrez, en Medellín, la atención política se centra en otras ciudades como Cali y Bucaramanga.

En la capital del Valle del Cauca el empresario Alejandro Eder es líder, pero en empate técnico con Roberto Ortiz, a quien se le conoce como "el Chontico".

Publicidad

Y en Bucaramanga, las encuestas dan como favorito al pastor cristiano Jaime Beltrán, seguido de Horacio José Serpa y Carlos Parra.

Esa semana los candidatos pueden hacer proselitismo en recintos cerrados, pero no en las calles, según lo disponen las leyes electorales.

Paradójicamente estas elecciones se realizan reafirmando la democracia en el país, pero con una violencia enquistada. Según la Defensoría del Pueblo, entre agosto y septiembre de este año hubo 204 acciones violentas, mientras que de enero a julio hubo 173.