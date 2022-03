“En este momento ninguno de los candidatos puede ganar en primera vuelta”: Juan Carlos Flórez

Juan Carlos Flórez , excandidato al Senado, habló en Sala de Prensa sobre el panorama político en el país de cara a las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo el próximo 29 de mayo. Esto después de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas.

Flórez, quien era candidato al Senado por la coalición Centro Esperanza, llegó a la lista respaldado por el partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt y fue uno de los ‘quemados’ en las pasadas votaciones, habló sobre le momento político que se vive en el país con los tres candidatos que ganaron en sus respectivas coaliciones.

Publicidad

“Cada uno de ellos ya hizo una movida y fue escoger su vicepresidente y lo que uno puede observar es que no fueros más allá de las huestes que los acompaña… ninguno de ellos expande sus fronteras y ahí es donde esta el asunto decisivo. En el caso de Fajardo y Gutiérrez tiene que ver con la capacidad que deben tener de pasar a una segunda vuelta y en el caso de Petro de saber si le puede ganar a estos dos en segunda vuelta. En este momento ninguno de los candidatos tiene la capacidad de ganar en primera vuelta”, indicó.

El historiador se refirió a los nuevos votantes que podrían conseguir Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez en sus aspiraciones de llegar a segunda vuelta.

“En el caso de Fajardo es presentarse como el auténtico retador de Petro, pero más allá es conocer sus propuestas que lo puedan identificar en este campo. En el caso de Gutiérrez, la derecha se está aglutinando alrededor de él, pero más allá a quién va a traer para pasar a segunda vuelta, ese es el interrogante de las dos próximas semanas y el que lo logré resolver pasa, con Gustavo Petro, a segunda vuelta”, resaltó.

Publicidad

Flórez se refirió al fortín político, la pelea por los votos del centro, porque Gutiérrez no tiene en la izquierda, Petro no tienen votos en la derecha, realmente la tarea más difícil la tiene Fajardo. Según el bogotano lo programático no será decisivo y la pelea por conquistar los votos de quien no se han decido se basa en dos elementos fundamentales.

“Hay un porcentaje de votantes que no quieren el regreso de lo que podríamos llamar la coalición uribista y otro que no quiere que Petro llegue a la Presidencia”, finalizó.