En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / En plena época electoral, Gobierno decretó cambios internos en funcionamiento de la UNP

En plena época electoral, Gobierno decretó cambios internos en funcionamiento de la UNP

Vale recordar que, actualmente, hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado de la República para las próximas elecciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad