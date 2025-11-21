En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Este lunes habrá reunión de candidatos de oposición; de la Espriella no ha sido invitado

Este lunes habrá reunión de candidatos de oposición; de la Espriella no ha sido invitado

El encuentro busca hablar sobre la unidad para el 2026 y la unificación de temas programáticos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad