Este lunes habrá reunión de candidatos de oposición; de la Espriella no ha sido invitado

Este lunes a las 8:00 p.m. se encontrarán en el norte de Bogotá algunos precandidatos opositores para hablar sobre las elecciones de 2026.

La idea es empezar a unificar los temas programáticos, teniendo en cuenta que el objetivo de esta alianza es que, entre quienes se unan, se apoye a un único candidato.

A la reunión ya confirmaron su asistencia Vicky Dávila, Martha Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Daniel Palacios y Juan Carlos Pinzón.

También están invitados Anibal Gaviria y el senador Mauricio Gómez.



Enrique Peñalosa también fue invitado; sin embargo, no pudo confirmar su asistencia por otros temas de agenda.

Hasta este momento, Abelardo de la Espriella no ha sido invitado a este encuentro.

Además, al encuentro tampoco han sido invitados los partidos opositores, desde donde también se han hecho llamados para la unidad. Es decir que, hasta el momento, a la reunión no van los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y el partido Conservador.

Por otro lado, al encuentro fue invitado el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien recordemos ya hace parte de una alianza junto a David Luna y Juan Manuel Galán.

Mauricio Cárdenas no podrá asistir ya que ese día tiene agenda en Tumaco, sin embargo el exministro de hacienda ha manifestado estar dispuesto a reunirse con este grupo de precandidatos.

Es importante recordar que, recientemente el precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le hizo un llamado a los candidatos opositores para que hagan una encuesta en enero en la que se definan los candidatos que van a una consulta en marzo, el ganador de la consulta sería apoyado por todos los otros que hagan parte de la propuesta.

Una vez se conoció esta propuesta la candidata Vicky Dávila le respondió a Pinzón que estaba dispuesta a reunirse. El exministro de Defensa le respondió, en su momento, invitándola a reunirse este lunes.

“Querida, Vicky Dávila, qué bueno poder avanzar. Programemos una reunión para la próxima semana, ojalá el lunes, y empecemos entre todos a definir el proceso. Ya hay valiosos esfuerzos, es prioridad sumarlos todos”, le expresó Pinzón.

Recordemos también que esta semana Mauricio Gómez sí abrió la puerta a una alianza con Abelardo de la Espriella.