El objetivo es que puedan hacer campaña en cualquier lugar: MinDefensa sobre amenazas a Rodolfo

Desde Santa Rosa de Viterbo, en el departamento de Boyacá, el ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a las denuncias que hizo el candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández , en la que habría recibido amenazas de muerte, razón por la cual no volvería en los próximos días a Colombia, pues se encuentra en Miami, Estados Unidos.

"Con lo que está pasando en Colombia, me toca tomar medidas de precaución, ser prudentes. La primera que hemos tomado es que no me voy para Colombia, no sabemos cuándo nos vayamos; cancelamos todas las apariciones públicas y que ellos sigan allá atacando”, dijo Hernández.

Frente a esto, el ministro de Defensa, Diego Molano , explicó que se evaluará la denuncia y de ser necesario se reforzará la seguridad del ingeniero, con el fin de que pueda continuar realizando sus actividades de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 19 de junio.

"Toda denuncia que venga de afectaciones a su vida o algún tipo de amenaza es de inmediato estudiada, pues no se puede demeritar ninguna denuncia. Hay un plan Ágora que coordina el Ministerio del Interior y de inmediato se revisan las medidas y se reforzará allá donde las requiera, porque el objetivo es que puedan hacer campaña en cualquier lugar de Colombia", manifestó Molano.

Refiriéndose a las elecciones también explicó que el plan democracia ya entró en su fase tres y a partir de este fin de semana habrá 320.000 hombres en todo el país desplegados para proteger los 12.000 puestos de votación y garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

