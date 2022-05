Empresa Datasys no tiene experiencia en auditoría electoral y ha sido sancionada: senadora Cabal

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que la empresa Datasys, quien podría hacer la auditoría electoral, no cuenta experiencia en ese campo y recibió una dura sanción en Honduras por el incumplimiento de un contrato. Según la congresista, el anuncio de la elección de esa compañía ya fue hecho por el registrador Alexander Vega.

"Datasys, según anuncio que el propio registrador hiciera el viernes o el sábado, ha sido la empresa, según las noticias que yo leí, para hacer la auditoría electoral en Colombia. Yo recibo información de fuentes del exterior que me dicen que Datasys es una empresa costarricense cuya única experiencia ha sido en Honduras, donde fue sancionada por el gobierno en 330.000 dólares por incumplimiento de contrato, pero además uno que no tenía que ver con auditoría electoral", sostuvo la senadora.

"Quiero saber cuáles fueron los pliegos de la contratación, por qué no les funcionó en 50 días ninguna auditoría ni de Alemania, pero sacan del sombrero del mago a esta empresa que sí ha trabajado con la filial de Thomas Greg & Sons, que es Thomas Processing and Systems. Sí trabajaron juntos", agregó Cabal.

Cabal aseguró que ha faltado transparencia en el manejo electoral y que tiene información de que la firma costarricense ya tiene un contrato por 1.000 millones de pesos con la Registraduría, pero que no aparece en la base de datos del Secop.

"De esta misión, según me informan, porque me están buscando el contrato, no lo han subido al sistema, que no vengan a decir que no está por asuntos de seguridad nacional. Eso sería inaceptable. Están aquí, 1.000 millones de pesos, según me dicen", declaró la senadora Cabal.

La congresista Cabal, además, aseguró que Datasys afronta un proceso de investigación en Honduras.