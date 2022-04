“Fuerza pública y generales no pueden ser objeto de difamaciones”: MinDefensa defiende a Zapateiro

En entrevista con BLU Radio, el ministro de Defensa, Diego Molano, salió en defensa del general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, respecto a los trinos en los que le responde a Gustavo Petro sobre señalamientos a generales del Ejército y el Clan del Golfo.

Para Molano, la fuerza pública y los generales no pueden ser objeto de difamaciones: “Es claro que nuestra fuerza pública no puede participar en política, pero no puede suceder que nuestra fuerza pública, los generales y soldados sean objeto de difamaciones y señalamientos sin que se les dé ninguna garantía del debido proceso. Está claro que un general debe proteger la dignidad de sus soldados. Mantener la moral de esos soldados es importante".

Añadió que cada vez que se hace un señalamiento contra un soldado o un policía, sin fundamento, se erosiona la legitimidad de la institución.

“Nosotros no autorizamos los trinos del general, los hizo él directamente. Yo estoy defendiendo una posición en la cual el general defiende la moralidad de la fuerza pública”, puntualizó.

El ministro finalizó diciendo que será la Procuraduría General de la Nación la que determine si hubo participación en política o no del general.

El general Zapateiro respondió en su cuenta de Twitter a un trino del candidato Gustavo Petro en los que cuestionaba la actuación de algunos generales respecto al narcotráfico.

El general escribió seis trinos, que hoy lo tienen en el ojo del huracán.