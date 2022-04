"No tengo nada que decir, esa reunión fue entre ellos”: Fico Gutiérrez sobre foto de Char con Ramos

El candidato Federico Gutiérrez, en entrevista con Mañanas BLU, se defendió de las acusaciones surgidas contra su compaña tras la circulación en redes de una imagen que muestra a Álex Char, ex precandidato de la coalición Equipo por Colombia, reunido con Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia condenado por parapolítica a siete años y nueve meses de cárcel.

Gutiérrez, quien reprochó a la senadora electa Piedad Córdoba por visitar cárceles y sostener supuestos encuentros con narcotraficantes, aseguró que las imágenes del exalcalde de Barranquilla con Luis Alfredo Ramos posiblemente se dieron antes de las elecciones del 13 de marzo.

Publicidad

" No tengo nada que decir de esa reunión, fue entre ellos dos y no sé en qué fecha,creo que inclusive fue antes del momento del tema de las elecciones para consultas. Yo ya aclaré desde hace rato que el señor Luis Alfredo Ramos no ha estado en mi campaña ni está en ella", indicó el aspirante a la Casa de Nariño.

Gutiérrez, además, aseguró que las visitas hechas por Piedad Córdoba a la cárcel La Picota harían parte de un complot que se buscar armar para afectar su campaña política.

"Tengo información de que esos acercamientos de ellos a personajes como 'Douglas', Julio Perdomo y otros, reconocidos criminales en Medellín, son con la intención de enlodar nuestra campaña", sostuvo.