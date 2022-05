El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que nunca ha hablado de hacerse reelegir y que se malinterpretó el discurso que dio este fin de semana en Pescaíto, sector de Santa Marta.

Ante miles de seguidores, el aspirante a la Casa de Nariño dijo: “Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”.

Tras la polémica, la campaña del Pacto Histórico, a través de uno de sus voceros, el senador Roy Barreras, aclaró que una eventual administración de Petro no durará más de cuatro años. Al descartar dicha posibilidad, el congresista descartó además cualquier escenario de asamblea constituyente, que sería uno de los caminos para revivir la figura de la reelección.

“Una falsa reelección, Petro no va a reelegirse, no habrá una constituyente. Quien hizo un articulito fue el expresidente Uribe. Tiene claro Petro que lo que se hará en ese gobierno es sembrar los pilares de las distintas transiciones que permita que Colombia sea más justo y productivo”, dijo Barreras.

A través de Twitter, el propio Petro aseguró que no es cierto que quiera reelegirse. En un trino, el aspirante aseguró que fue "absurdamente malinterpretado".

"Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento", publicó el aspirante a través de la red social.

Cómo era de esperarse, los contradictores de Petro aprovecharon el video para criticar al candidato del Pacto Histórico y lo acusaron de querer perpetuarse en el poder. Petro, en marzo de 2022, le dijo a Semana que necesitaría tres gobiernos para ejecutar su plan de gobierno.

“Muchas de las reformas demandan más de un Gobierno. Por tanto, el Pacto Histórico tiene que intentar, por medio del voto ciudadano, lograr que el siguiente Gobierno profundice estas políticas. Por lo menos tres gobiernos, porque es una transición hacia una era de paz. Yo lo que hago es iniciar, y en eso tienes razón: obviamente no se puede abordar en cuatro años”, dijo entonces.