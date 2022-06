Procuraduría solicita a Registraduría subir escrutinios del domingo de manera ágil al sistema

La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado a la Registraduría para que los jurados de votación suban rápidamente los resultados de los escrutinios del domingo, para evitar perder los votos en caso de vandalismo.

En un pronunciamiento, la procuradora General, Margarita Cabello, habló de la vigilancia a la tecnología utilizada para garantizar los escrutinios. Advirtió que el software que se utilizará para revisar los escrutinios será objeto de vigilancia desde la Procuraduría.

El Ministerio Público ha dispuesto 17 ingenieros para que realicen el cubrimiento de los 12 centros de recepción telefónica que existen ubicados en Bogotá, tres en Barranquilla, dos en Medellín y uno en Pereira, Cali e Ibagué.

También le solicita a la Registraduría que los formatos E-14, es decir, el documento electoral en el cual los jurados de votación consignan los resultados del escrutinio de la mesa, sean rápidamente subidos a la nube para que, en caso de haber vandalismo en donde están ubicadas las mesas de votación, tengan la oportunidad de hacer la revisión del conteo de los votos por parte de los jueces de la República de una manera tranquila.

“Hemos trabajado con varios llamados de atención como la solicitud que se le hizo a alcaldes y gobernadores del país para que adoptaran todas las medias necesarias para evitar cualquier actuación que afecte la seguridad en sus territorios; están advertidos en caso de incumplir esas medidas”. Margarita Cabello

Respecto a las auditorías externas, comentó: “Ya hay auditorias en nuestro país. Estas serían adicionales, el conteo sigue siendo manual, las herramientas tecnológicas son una ayuda adicional, y la Procuraduría no entra a interferir para decirles que hagan o no auditoría externa”. Lo que precisa Cabello es que están al tanto de que no haya irregularidades con las contrataciones de las auditorías externas en lo público.

“A la fecha tenemos 336 quejas disciplinarias, fruto de la primera jornada del 29 de mayo”, señaló el Ministerio Público.

Finalizó haciendo un llamado a la ciudadanía. “Solo me queda decirles que la paz y la democracia deben ser las protagonistas de las elecciones del próximo domingo y que la institucionalidad será garante que así ocurrirá", sentenció.

