Rodolfo Hernández, qué es lo que propone

Rodolfo Hernández dio la sorpresa en las elecciones presidenciales de este domingo, 29 de mayo, y se medirá en la segunda vuelta con Gustavo Petro. El ingeniero superó el 28 % con más 5.900.000 votos.

Hernández Suárez nació hace 77 años en Piedecuesta, Santander. En Bogotá culminó su carrera de ingeniero civil, el 26 de junio de 1970 en la Universidad Nacional de Colombia.

Su lema durante la campaña a la Alcaldía de Bucaramanga y la Presidencia ha sido el mismo "no robar, no mentir y no traicionar".