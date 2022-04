“Tiene que pensarse muy seriamente antes”: María J. Pizarro sobre perdón social propuesto por Petro

La representante María José Pizarro , en entrevista con Mañanas BLU, habló de la propuesta de “perdón social” que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro, en razón a la cual su hermano, Juan Fernando Petro, se reunió con el excongresista Iván Moreno Rojas, condenado por corrupción.

“En este país tendrán que rectificar, si queremos cambiar de fondo. Por supuesto que tenemos que avanzar en la reconciliación, pero el perdón es un asunto muy personal . En los actos de corrupción lo que nosotros no podemos es naturalizar comportamientos ni situaciones en los que le han robado oportunidades a millones de colombianos. Eso pasa precisamente por caer como aves de rapiña sobre los recursos públicos”, declaró Pizarro.

“Yo creo que hasta que no haya justicia es muy difícil avanzar, porque, si no, lo que va a suceder es que van a darse nuevos casos de corrupción, porque sencillamente no pasa nada. Yo ahí sí creo que tiene que pensarse muy seriamente antes”, sostuvo.

La congresista también se refirió al debate de moción de censura que se pidió en la Cámara para que el ministro de Defensa y representantes de las Fuerzas Armadas rindan explicaciones por el operativo en el caserío Alto Remanso donde murieron 11 personas, que según la versión del Ejército eran disidentes de las Farc, pero que de acuerdo con la comunidad eran civiles inocentes.

“ El ministro de la Defensa y el presidente Duque salieron muy rápidamente a hacer unas afirmaciones, casi que celebrando que unos disidentes habían sido abatidos, obviaron claramente los detalles. Investigaciones de medios de comunicación y declaraciones de la comunidad en la vereda de Puerto Leguízamo contradicen las versiones”, declaró la congresista.

“De las 11 personas que murieron, había un menor de edad y una embarazada. Fue una operación militar en la que había civiles, con una participación cuestionable de la fuerza pública. La comunidad dice que la masacre fue perpetrada por hombres que no llevaban insignias ni identificación militar”, agregó.

Para la representante María José Pizarro, son delicadas las declaraciones del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro , sobre asesinatos de embarazadas y menores en operaciones.

“Me parecen absolutamente delicadas las afirmaciones del general Zapateiro, que dice que en muchas operaciones militares han sido asesinadas mujeres embazadas y menores de edad. Esto va en contravía de los protocolos que hay establecidos en el país de protección a los derechos humanos. ¿Cómo va a afirmar esto el general Zapateiro?”, cuestionó.

“Así hubiese personas armadas, el deber de las personas armadas en primer lugar es detenerlas, no cambiarse los uniformes, aparecer vestidos de negro, para después, digamos, supuestamente, asesinar civiles, entre ellos mujeres embarazadas y menores de edad”, añadió la parlamentaria.