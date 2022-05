Gobierno promete elecciones tranquilas y espera que resultado sea aceptado por colombianos

Desde el Gobierno nacional se comprometieron a unas elecciones presidenciales tranquilas y rápidas de cara al próximo 29 de mayo, esto ante los rumores que hay de posibles problemas de orden público en algunas zonas del país.

“Podemos darle tranquilidad a los colombianos de que este proceso electoral será rápido, transparente y que ojalá sea acatado por todos los colombianos”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios, desde Armenia en un encuentro de regiones con el CNE.

El Gobierno nacional aseguro que, a través del Plan Democracia, desplegó más de 217.000 miembros de las Fuerzas Militares y más de 97.000 policías en las 112.000 mesas de votación en todo el territorio nacional.

“El gran llamado que hoy hacemos desde el Gobierno nacional a todas las fuerzas políticas que se encuentran, es que sea cual sea el resultado, ojalá lo acepten y que no sea consecuencia de que el sistema electoral es bueno cuando me conviene y el sistema electoral es malo cuando no me conviene”, dijo Palacios.

El ministro del Interior recordó que, para las elecciones del próximo 29 de mayo, 99 municipios del país tendrán una seguridad especial luego de las alertas emitidas por algunas autoridades de algún tipo de riesgo electoral.

