“Si la historia sigue y la tendencia se mantiene, la población joven no sale a votar”: experta

Colombia entra en la recta final de las elecciones para elegir a su nuevo presidente, en cuatro semanas los colombianos estarán asistiendo a las urnas para votar por su candidato.

Según la más reciente encuesta de Invamer, Gustavo Petro gana y mantiene intención de voto; Fico sube e iría segunda vuelta

En cuanto a la proyección de resultados en segunda vuelta, Gustavo Petro obtendría un 52.4% y Gutiérrez 45.2%.

Paola Montilla Niño, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del Externado, habló en Sala de Prensa sobre la interpretación de estos resultados y el panorama político de cara a estas elecciones presidenciales.

“Arrancamos por la caída de Sergio Fajardo, él no ha llegado a conectarse y emocionar a los electores, su fórmula vicepresidencial no le ha sumado votos, no ha logrado segmentar su electorado y quiere verse como distinto… sus alocuciones, su campaña no ha logrado pegarle al sentimiento de los electores", indicó Montilla.

La directora se refirió a las campañas que van liderando las encuestas y resaltó que las banderas de Gustavo Petro van en contra del continuismo.

“Petro tiene un electorado muy claro y es el de los jóvenes, (...) si la historia sigue y la tendencia se mantiene, la población joven en general no sale a votar y no es porque no les interese la política, las marchas han demostrado que sí, es que ellos no creen en las instituciones”. Resaltó.

Finalmente, Montilla habló del candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez , quien asegura puede sumar más votos a su campaña.

“Fico está llamando a un electorado de derecha, pero también a una parte que se considera de Centro, él tiene una posibilidad de crecer, está colocando posturas que no están tan a la Derecha”, destacó.

Cabe resaltar que el candidato del Equipo por Colombia ha ido escalando posiciones en un escenario de segunda vuelta: en la anterior encuesta, hecha en febrero, obtenía el 36,3%, mientras que en noviembre lograba el 32.5%.