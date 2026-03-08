Tres ciudades capitales reportan novedades duranta la jornada electoral en Colombia

La jornada electoral de este domingo 8 de marzo en Colombia avanza en términos generales con normalidad en las ciudades capitales del país. Así lo informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que realiza seguimiento permanente al desarrollo de las votaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de puestos de votación funcionan con normalidad y los ciudadanos han podido ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad. Las autoridades mantienen monitoreo constante para garantizar el desarrollo adecuado del proceso electoral.

Desde primeras horas de la mañana, Asocapitales coordina acciones con el Puesto de Mando Unificado (PMU) del Gobierno Nacional, además de autoridades territoriales y organismos de control. El objetivo es verificar el comportamiento de la jornada y atender cualquier situación que se presente.

Sin embargo, el reporte también advierte algunas novedades puntuales en tres capitales del país. En Quibdó, departamento del Chocó, las fuertes lluvias han generado afectaciones en algunos puestos de votación durante la jornada electoral.



Según el informe, en el corregimiento de Guayabal se reportó inundación en el puesto de votación, mientras que en Tutunendo existe riesgo por las condiciones climáticas. Las autoridades locales evalúan la situación para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

En Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, se mantiene una alerta preventiva ante posibles intermitencias en el suministro de energía. Frente a este escenario, se activó un plan de contingencia con la empresa prestadora del servicio para evitar interrupciones durante la jornada electoral.

Por otro lado, en Cúcuta las autoridades hacen seguimiento a información relacionada con el movimiento de vehículos en pasos fronterizos irregulares hacia Venezuela. Esta situación se encuentra actualmente en proceso de verificación por parte de las entidades competentes.

“En términos generales, el balance hasta el momento es positivo, y desde Asocapitales se continúa acompañando a los alcaldes de las ciudades capitales para garantizar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad, seguridad y todas las garantías para la ciudadanía”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de la entidad.

Finalmente, la asociación reiteró que mantendrá monitoreo permanente durante toda la jornada electoral. El propósito es informar de manera oportuna cualquier novedad y contribuir a un proceso democrático transparente y seguro en las ciudades capitales del país.