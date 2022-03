Video: Rodolfo Hernández y otra polémica, dice que no es su culpa que los pobres no tengan internet

Envuelto en una fuerte polémica en las redes sociales está el candidato a la Presidencia, el santandereano Rodolfo Hernández, y todo por unas declaraciones en las que, al parecer, habría descalificado a los ciudadanos que, en la actualidad, no cuentan con acceso a internet en el país.

Hernández, quien venía de inscribir su candidatura en la Registraduría Nacional, se enfrascó en un 'rifirrafe' con una periodista, cuando le preguntaron acerca de por qué no se le vio en la plaza pública, a diferencia de otros aspirantes al ejecutivo.

"Doctor Rodolfo Hernández, pero en tantos lugares en donde no llega el internet a Colombia no cree que es una falta de respeto con los electores que no tienen acceso a Internet que su campaña se limite a lo digital y no vaya a la plaza pública", indagó la comunicadora Lina Sabogal, de CMI, a lo que el candidato respondió con vehemencia.

"¿Cuántos votos se necesitan para ganar la Presidencia? 10 millones. Y usted sabe que las manifestaciones todas son prefabricadas, valen $1.000 millones y por lo general se hacen con plata robada a los pobres de Colombia. ¿Otra pregunta?", respondió Hernández.

"Vamos a apelar cuando toque a toda la radio veredal", dijo Hernández. A lo que la periodista contrapreguntó: "Pero los que no tienen internet no podrán ver sus propuestas", dijo Sabogal, lo que dio pie a la controvertida respuesta del ingeniero.

"¿Es culpa mía?", enfatizó el candidato en su defensa. Y es que según Hernández, otros candidatos han llenado sitios de concentración con multimillonarias sumas de dinero invertidas en transporte y logística, lo cual no garantiza éxito en las elecciones, a efectuarse el próximo 29 de mayo.

Cabe destacar que Rodolfo Hernández confirmó a Marelen Castillo Torres como su fórmula vicepresidencial, quien se desempeñaba como vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá.