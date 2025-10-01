"ELN tiene el control territorial en Saravena": exconcejal Luis Naranjo tras atentado

El exconcejal Luis Naranjo relató en entrevista con Mañanas Blu que el ataque ocurrió mientras entregaba ayudas humanitarias a familias vulnerables en Saravena, Arauca. En ese momento, hombres armados dispararon contra su vehículo y el de su esquema de seguridad, dejando imágenes impactantes con más de 50 impactos de bala.

“El ataque fue algo bárbaro, vil y cobarde por parte del ELN”, declaró. “En ese momento estaba entregando unos víveres y cuando me disponía a abordar el vehículo fuimos rodeados por estos bandidos”,añadió

El político aseguró que se salvó de milagro, al igual que sus escoltas, aunque dos de ellos resultaron heridos.

Hubiera podido ser mucho más grave. Bendito Dios estamos vivos afirmó.

“El ELN es dueño del territorio”

El exconcejal responsabilizó directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), argumentando que se trata del grupo armado con mayor presencia en Arauca y que las autoridades ya lo habían alertado sobre posibles ataques en su contra.



Tenemos certeza del 100 % de que fue el ELN. Ellos son los que controlan militar, política y socialmente el territorio dijo.

El dirigente lamentó que, pese a los esfuerzos del Estado, la guerrilla mantiene un dominio creciente en Saravena:

“Tristemente, en uno de los departamentos más hermosos, como lo es Arauca, el control que tiene el ELN en lo militar, político, social y económico viene creciendo fuertemente en territorios como el nuestro”.

Cuatro atentados en menos de una década

El atentado reciente no es un hecho aislado. Naranjo relató que desde 2016 ha sobrevivido a cuatro ataques armados, todos atribuidos al ELN.

2016: fue declarado “objetivo militar” mediante panfletos y sufrió un ataque mientras entregaba regalos navideños.

fue declarado “objetivo militar” mediante panfletos y sufrió un ataque mientras entregaba regalos navideños. Campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga : su comitiva cayó en un retén del ELN y recibió disparos.

: su comitiva cayó en un retén del ELN y recibió disparos. Diciembre de 2023: fue interceptado en carretera y perseguido por varios kilómetros.

fue interceptado en carretera y perseguido por varios kilómetros. Septiembre de 2024: sobrevivió al ataque en pleno casco urbano de Saravena.

“Desde el año 2016 tengo esquema de seguridad, porque el ELN me declaró objetivo militar. Ellos no toleran nuestras posturas políticas ni nuestro trabajo social con el Ejército y la Policía”, explicó.



Política, seguridad y Paz Total

El exconcejal señaló que el ELN persigue especialmente a miembros del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que en los últimos meses han sido objeto de comunicados en los que la guerrilla los amenaza directamente.

“Ellos ya lo han manifestado públicamente en tres pronunciamientos este año, donde nos declaran objetivo militar”, afirmó Naranjo.

Consultado sobre si el atentado estaría relacionado con su apoyo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, respondió: “Puede ser. Al ELN siempre le ha incomodado nuestras posturas políticas y la forma en que denunciamos su accionar. Pero lo que más les molesta es que desde 2015 hemos trabajado con las comunidades y con la fuerza pública, denunciando públicamente sus crímenes”.

