Empleados públicos no tienen derecho a huelga: esto decía MinTrabajo el año pasado

Hace menos de un año el Gobierno nacional sostenía la tesis de que no existía el derecho a la huelga para los trabajadores del Estado, en medio de la polémica por el paro de trabajadores del Ministerio del Trabajo.

Recordemos la historia del paro en el Ministerio del Trabajo a propósito del llamado a huelga que están haciendo las centrales obreras y el propio presidente Gustavo Petro quien aseguró: "la fórmula es la movilización popular al máximo, que incluye la huelga por horas, hasta llegar a indefinida y general si la oligarquía sigue terca y adormecida por tanta sangre y explotación"



¿Por qué el Ministerio del Trabajo decía que sus trabajadores no tienen derecho a huelga?

Los trabajadores del Ministerio del Trabajo aprobaron la huelga y comenzaron el cese de actividades el 31 de mayo de 2024, como protesta por el incumplimiento del pago de una bonificación que había sido pactada con el Gobierno. Sin embargo, durante todo el proceso el Gobierno sostuvo que no existía el derecho a huelga y que debían regresar al trabajo.

"El Ministerio es respetuoso de las acciones colectivas que tomen los trabajadores y sus organizaciones sindicales, pero el ministerio también es respetuoso de los parámetros legales. Para servidores públicos y empleados públicos no se posibilita la facultad de huelga, que es un derecho que está posibilitado para trabajadores particulares y trabajadores oficiales. Y en eso fue muy claro no solo el Ministerio, sino la Procuraduría", dijo a Mañanas Blu en su momento el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo.

El problema para los sindicatos vino a finales de junio, cuando el Ministerio del Trabajo solo pagó salarios a quienes estaban trabajando y no a quienes estaban participando de la huelga, con el argumento de que hacerlo podría causar problemas legales a la entidad.

La huelga se extendió hasta la primera mitad de julio cuando los sindicatos llegaron a acuerdos para 'compensar' el tiempo que se dejó de trabajar para que les pagaran el sueldo y la prima de mitad de año.

¿Pueden ir a huelga los trabajadores del Gobierno?

Un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública sostiene que "los empleados públicos no pueden declarar ni hacer la huelga, mientras que los trabajadores oficiales sí, siempre y cuando no se encuentren vinculados a una entidad prestadora de un servicio público esencial definido por el legislador", en el mismo concepto la entidad asegura que es posible descontarles los días no trabajados a los empleados públicos que no asistan al trabajo.

Según Función Pública los empleados de entidades administrativas del Gobierno como ministerios o superintendencias, entre otros, son empleados públicos. Sin embargo, quienes están en las empresas industriales y comerciales del Estado (como Ecopetrol) son trabajadores oficiales y ellos sí tendrían derecho a huelga.

Usualmente los empleados que participan en huelgas o cese de actividades terminan 'compensando' o reponiendo el tiempo que no trabajaron.