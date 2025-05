Fiscalía y Procuraduría cercan al círculo de Daniel Quintero: ya van 40 imputados

La Procuraduría destituyó e inhabilitó en primera instancia a tres exfuncionarios importantes del exalcalde Daniel Quintero por coaccionar a contratistas a financiar su proyecto político.

María del Pilar Rodríguez, exdirectora de la Unidad para la Niñez, aplaude la decisión de primera instancia de la Procuraduría General que destituye e inhabilita por 14 años al exsecretario de Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo Ramírez, por incurrir en política mientras era funcionario público.

“Yo estoy contenta con ese primer fallo. Sé que tienen, y seguramente van a apelar —un derecho que tienen—, pero espero este fallo se mantenga”, dijo Rodríguez.

Según el ente de control, Ramírez reunió en 2021 a varios funcionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero para que hicieran aportes hasta de un millón de pesos al movimiento político Independientes.

“Una reunión cerrada. Nos quitaron los celulares y nos pidieron... nos solicitaron el dinero, inicialmente 800.000 pesos. Cuota que iba a cambiar porque esos 800.000 pesos eran solamente para una membresía en esa corporación, y que ya ellos me iban a informar cuál iba a ser la cuota de los directivos. Y nos entregan un papelito donde dicen que les debemos cobrar a los contratistas según su rango(...) Yo tenía que sentarme a recoger esas cuotas, cosa que pues no solo era el pedido para mí, sino que además tenía que ser corrupta y tenía que hacer lo que ellos estaban mandando”. detalló la exdirectora.

En una llamada, el subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín —quien también fue destituido e inhabilitado por 12 años—, le pidió el cargo a la exdirectora por negarse al aporte.

La Procuraduría también sancionó con destitución y 12 años de inhabilidad al subsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alfonso Agudelo.

“Hay muchos casos muy relevantes. Yo creo que uno de los más importantes es el tema de los Computadores Futuro, el tema de presupuesto participativo en el que también participaron en diferentes entidades sin ánimo de lucro, todas pertenecientes a una misma familia, una misma persona, con los consanguíneos y civiles, y a través de los cuales se registra gran parte del presupuesto participativo de la Secretaría de Participación Ciudadana. El caso de fondo fijo que tantos nos indignó, en el cual se hacía mal uso de esta "caja menor" del alcalde, detalló abogada Gloria Jaramillo, conocida como Tyche en redes sociales y quien también es denunciante en estos casos.

#VideoBlu Luego de inhabilidad a tres funcionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín, ya son 40 los imputados por Fiscalía por diferentes hechos de corrupción. Informa: @AlfonsoCrcamo1. pic.twitter.com/TBkdLN3rry — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 20, 2025

Así las cosas, ya son 40 los exfuncionarios imputados de la administración de Daniel Quintero en Medellín, por diferentes casos y procesos de corrupción.

Con la decisión, la exdirectora María del Pilar admitió que no se siente segura. “Yo no voy a Medellín, a lo más que llego es a Itagüí porque tengo que recoger al hijo, pero realmente yo no volví a salir. Ahora con eso me siento preocupada, me siento preocupada. Pero bueno, adelante, como dicen, uno se puede morir de muchas cosas, hasta de bala”, indicó la denunciante.