En enero cerca de 20 conductores al día perdieron la vida en las carreteras

Julián, un hombre de 30 años, el mes pasado viajó un fin de semana en su moto con un grupo de amigos hacia el municipio de la Mesa, en Cundinamarca . De repente, un carro que iba delante del grupo frenó sin aviso y la moto de Julián se estrelló contra el vehículo. El hombre salió disparado y estuvo varias semanas en la clínica por cuenta de que su pierna quedó partida en dos.

“La moto me botó de medio lado. Me pasó una moto por encima de las piernas, me quebró la pierna derecha, el fémur. El tipo del carro se voló, se perdió “, cuenta Julián.

Ante este terrible accidente quedó comprometida incluso la movilidad de su extremidad.

“Tuve alto riesgo de pérdida de la pierna derecha por negligencia del hospital. Me tenían en una ambulancia y ahí me llevaron los paramédicos, eso fue un tratamiento tenaz porque otra vez toca hacer limpieza, quitarle la infección y me operaron en Kennedy”, dijo.

Y es que, como Julián, 3.830 colombianos terminaron lesionados en las carreteras del país, hubo 613 muertos y un total 3.165 accidentes, todo esto solo en el primer mes del año, según las cifras de la Policía de Tránsito.

Lo anterior significa que por cada día de enero, al menos 19 personas murieron por cuenta de su imprudencia o de otros en la vía.

