"En realidad no sé": hermana de Miguel Uribe sobre porqué nadie del Gobierno fue a funeral

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, habló sobre la ausencia de representantes del Gobierno nacional en las exequias del dirigente político, quien murió tras estar más de dos meses en UCI en la Fundación Santa Fe luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio.

En entrevista con Voz Populi, expresó desconocer las razones por las cuales el presidente Gustavo Petro o algún miembro de su gabinete no asistieron a la ceremonia del senador y precandidato presidencial.

“No tengo ni idea, en realidad no sé (...) No sé, no sé, sobre ese tema en realidad”, dijo, descartando pronunciarse sobre versiones oficiales que indicaban que la familia habría pedido que no asistieran, como lo afirmaron el presidente Petro o el ministro de Interior, Armando Benedetti.

María Carolina Hoyos Foto: AFP

¿Quién recoge las banderas políticas de Miguel?

María Carolina fue enfática en decir que es muy pronto para definir quién seguirá las banderas políticas de Miguel Uribe. Pero, en su momento, será el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, quien tomé esa decisión.

"En cabeza de Miguel Uribe Londoño se van a tomar las decisiones en ese tema político que yo no domino", agregó.

Miguel Uribe Turbay fue enterrado: así lo despidió Colombia Foto: AFP

Las exequias de Miguel Uribe

El funeral, que se llevó a cabo en la Catedral Primada de Bogotá y concluyó en el Cementerio Central de la capital, estuvo marcado por una masiva asistencia ciudadana. Cientos de personas, con pañuelos y globos blancos, acompañaron el cortejo fúnebre, en un homenaje que recordó, para la familia, lo vivido 34 años atrás con el sepelio de la madre de Miguel, asesinada en 1989.

Publicidad

"Mi mamá la mataron de 40 años y mi hermano lo mataron de 39. Si uno se da cuenta, pues dos colombianos muy jóvenes que lograron conquistar y meterse en el corazón de millones sin ni siquiera conocerlos. Y me queda una reflexión en estas horas y es que cuando uno hace las cosas genuinamente por convicción, eso pasa", expresó.

Resaltó que su hermano trabajó por un modelo de país y por la paz, y que esa coherencia en sus ideales fue la que generó la conexión con tantas personas, incluso con quienes nunca lo conocieron en vida.

María Carolina también compartió un mensaje de fortaleza, recordando las enseñanzas de su abuela Nydia, quien tras la muerte de su hija —la madre de Miguel— insistió en que “el amor es más fuerte que la tragedia”. Con esa premisa, la familia Uribe anunció que continuará con las causas y proyectos por los que Miguel luchó en vida.

Publicidad

El acto de despedida, aunque empañado por la polémica sobre la ausencia gubernamental, se convirtió en una muestra de respaldo ciudadano. Para la familia, ese acompañamiento fue prueba de que la huella de Miguel trasciende el ámbito político y permanece viva en el corazón de miles de personas que lo despidieron con respeto y admiración.

