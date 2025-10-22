"Es un bien público": excanciller Camilo Reyes pide detener confrontación Colombia - EE. UU.

El excanciller y exembajador de Colombia en Washington, Camilo Reyes, hizo un llamado urgente a frenar la confrontación diplomática entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, luego de los recientes intercambios de declaraciones entre altos funcionarios de ambos países. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el diplomático advirtió que este tipo de choques “solo traerá costos altos para los colombianos y una parte de la población americana”.

Reyes, quien ha sido una de las voces más respetadas en el manejo de las relaciones exteriores del país, calificó el vínculo bilateral como “un bien público” que se ha consolidado gracias a décadas de trabajo y cooperación.

“Eso que es un bien público, la relación con EE. UU. en sus múltiples aspectos, muy importante el económico y comercial, se ha construido gracias a un esfuerzo muy grande y un esfuerzo del cual yo hice parte, orgullosamente”, afirmó Reyes, pidiendo "una pausa, mucha serenidad, objetividad, tranquilidad y control del lenguaje".

El exembajador insistió en que esa relación representa el interés de los colombianos y que debe protegerse de los efectos de las tensiones políticas: “Me atrevo a pedir que paremos esa confrontación, porque realmente eso no va a tener sino costos altos”, dijo al referirse al deterioro del diálogo entre los Gobiernos.



Reyes también rechazó los términos y el lenguaje con los que se ha llevado el reciente intercambio entre las dos administraciones. Aunque evitó profundizar en los motivos de la disputa, subrayó que “lo que hace daño es cuando las instituciones encargadas de manejar esos temas se ven afectadas”.

Finalmente, recordó que, en su concepto, la relación Colombia – Estados Unidos se apoya en cuatro pilares fundamentales: el vínculo bipartidista, la cooperación militar y de seguridad, la relación económica y la cooperación humanitaria: “Son bases que deben cuidarse, no deteriorarse”, concluyó Reyes, insistiendo en que la diplomacia y el respeto deben primar sobre la confrontación política.