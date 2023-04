Es vital reforzar MinTrabajo en vigilancia y control: contralor General sobre reforma laboral

El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que se debe revisar la reforma laboral , en especial para el sector público para revisar las desiguales condiciones de garantías laborales y protección sociales de las personas vinculadas a los contratos de prestación de servicios.

“Las decisiones presentadas por parte del Gobierno nacional, en mi sentir, deben de manera muy pronta encontrar un punto de convergencia. Para nada le conviene al país un escenario de polarización”, indicó el contralor.

Asimismo, Rodríguez dijo que desde la Contraloría ya se ha analizado las modificaciones propuestas al Código Sustantivo del Trabajo y otras normas sociales, que están orientadas a profundizar la conceptualización del trabajo digno y decente.

El contralor indicó que esto debe hacerse solo por tres aspectos principales: la protección de los derechos individuales, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la protección y promoción del derecho de asociación sindical

Publicidad

A su vez, Rodríguez puntualizó que, por medio de esta reforma, se debe pretender garantizar la protección laboral y social a los trabajadores rurales y de plataformas.

“Desde la Contraloría General de la República observamos la necesidad de fortalecer el Ministerio del Trabajo en su labor de vigilancia y control, para mejorar la garantía de derechos laborales”, indicó también el jefe del organismo de control.

Esta entidad no cuenta, según el contralor, con suficientes inspectores de trabajo para lograr efectividad en la fiscalización de las regulaciones. Según el estándar de la OIT, Colombia debería contar con 1.966 inspectores, a la fecha tiene solo 904.

Publicidad

El Contralor mencionó los resultados de las auditorías realizadas en las 3 últimas vigencias fiscales a recursos del Sector Trabajo por $255 billones. En 117 actuaciones de vigilancia y control fiscal desde 2020 hasta 2022, la Contraloría General ha establecido 167 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $87.353 millones.

Le puede interesar: ¿Vuelven las vallas a los estadios?