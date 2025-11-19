Esta es la información que MinDefensa debe entregar a la Contraloría sobre aviones Gripen

Aunque ya es oficial el pedido de 17 aviones Gripen a la empresa sueca Saab, lo que no conoce el país todavía es el detalle del contrato y en especial su valor. Se estima que podría ser aproximadamente 4 mil millones de dólares, pero no se ha publicado en específico el valor por unidad.

Por eso, el contralor Carlos Hernán Rodríguez le envió una carta al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, pidiéndole explicaciones detalladas.

En la comunicación le da cinco días a Sánchez para que le envía a la Contraloría una copia del contrato con la empresa que asesoró al ministerio en el proceso de adquisición de los aviones, pero también copia del expediente del contrato comercial, incluyendo los documentos de la etapa precontractual y la etapa contractual.

Dice la Contraloría que lo que busca es verificar la transparencia y legalidad del proceso adelantado por la cartera de Defensa.



Otro de los puntos solicitados es la remisión del contrato suscrito con la empresa asesora encargada de apoyar al Ministerio en el trámite de adquisición de los aviones. La Contraloría busca conocer los alcances de dicha asesoría, así como las responsabilidades contratadas y los criterios utilizados durante la evaluación técnica del proceso.

El ente de control también pidió el envío de todos los soportes que documenten las distintas alternativas evaluadas por el Gobierno para modernizar la flota de combate de la Fuerza Aérea.

Entre estas opciones estarían aeronaves francesas, los reconocidos F-16 de fabricación estadounidense y otros modelos considerados. La solicitud incluye la exposición de las razones técnicas, legales y económicas que llevaron finalmente a escoger los aviones Gripen.

Publicidad

La Contraloría puntualizó su pedido recordando que la reserva de información no puede ser invocada para negar el acceso a los documentos requeridos, dado que la Constitución establece que la Contraloría tiene facultades plenas para revisar la ejecución y uso de los recursos públicos.