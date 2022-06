“Esto es de todos los años, heridos, muertos y animales masacrados”: senadora animalista

La tragedia del domingo en El Espinal, Tolima, que dejó cuatro personas muertas y más de 280 heridas, siguió generando reacciones en diferentes sectores políticos. Es caso de la senadora Andrea Padilla, quién se refirió a la iniciativa que pretenden radicar en el Congreso para prohibir las corralejas.

“Lo que uno se pregunta aquí es cual es el tope de los alcaldes, porque no es la primera vez y no solo me refiero a la tragedia de hace más de 40 años en Sincelejo donde murieron más de 400 personas, sino porque es de todos los años, heridos, muertos y animales masacrados en unas condiciones que ya hemos visto. Esto es algo que no debería permitir ninguna sociedad que está en busca de erradicar todas las formas de violencia. Que tiene qué pasar para que no se autoricen estos eventos y para que el Congreso se anime a legislar”, señaló.

La también activista busca con seis proyectos de ley, que radicarán el próximo 20 de julio, es que a dos años estas actividades se prohíban definitivamente.

“La verdad estoy muy esperanzada en este Congreso que ha vivido una renovación, por primera vez hay unas fuerzas progresistas que pueden tramitar iniciativas que no solamente van a hacer de interés del Gobierno, sino también para la opinión pública. Tengo la esperanza de mover una agenda de derechos de los animales, que en mi caso es una agenda robusta, especialmente en contra de espectáculos crueles con animales”, agregó.

Padilla también se refirió a las implicaciones culturales y económicas que tendrían los proyectos de ley.

Por la tragedia del municipio, la Procuraduría solicitó una investigación formal contra el alcalde del municipio, Juan Carlos Tamayo, y otros funcionarios locales.