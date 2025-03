Exministros de Salud preocupados por “falta de rigor técnico” de Gobierno en UPC

Varios exministros y exviceministros de Salud manifestaron su preocupación ante el Gobierno Nacional por la “falta de rigor técnico” en la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. En su pronunciamiento, los antiguos funcionarios aseguran que esta situación compromete la estabilidad del sistema de salud , lo que podría afectar a millones de colombianos.

Por un lado, los exministros y exviceministros cuestionan el proceso mediante el cual se definió la UPC, es decir, el monto que el Estado destina anualmente por cada persona afiliada al sistema, fijado en $1.500.000 por usuario. Según ellos, el aumento se realizó sin el rigor técnico y metodológico exigido por las normas, lo que podría limitar el acceso oportuno a los servicios de salud y afectar la calidad de la atención.

“La insuficiencia de recursos impacta la capacidad del sistema para atender a los pacientes de manera oportuna, deteriora la calidad de los servicios, genera barreras de acceso y pone en riesgo la vida de quienes dependen del sistema de salud para tratar sus enfermedades (...). No es con informes sesgados y sin sustento ni metodología técnica, que demuestran el desconocimiento de las funciones, responsabilidades, competencias y capacidades del Ministerio de Salud o de la ADRES, como se pueden tomar decisiones tan complejas y con tanto impacto para la ciudadanía”, señala el documento.

Por otro lado, el grupo de exfuncionarios también se refirió al supuesto despido de varios expertos que habrían manifestado su desacuerdo con el aumento del 5,36% en la UPC para 2025. Los exministros advierten que debilitar la estructura técnica del Ministerio de Salud genera interrogantes críticos sobre la idoneidad de las decisiones adoptadas por la cartera en este ámbito.

“Este escenario es particularmente preocupante en el contexto de la mesa técnica ordenada por la Corte Constitucional para evaluar la suficiencia de la UPC, la cual aún no ha iniciado su trabajo y cuya convocatoria no cumple con lo ordenado por la Corte, ya que no responde a la representatividad indicada en el Auto 007 de 2025. Si no hay una verdadera voluntad de realizar un análisis técnico riguroso y transparente, es incierto cómo se garantizará que los recursos sean adecuados para atender las necesidades de la población y cumplir con los mandatos constitucionales”, continúa el pronunciamiento.

Ante este panorama, los exministros y exviceministros reiteraron su llamado al Gobierno Nacional para que atienda el requerimiento de la Corte y disponga mesas técnicas para redefinir el ajuste de la UPC. Para ellos, es fundamental priorizar la salud de millones de colombianos y garantizar este derecho fundamental.