Expresidente César Gaviria: “El país no se le puede entregar a los criminales”

Faltando pocos días para las elecciones del 29 de octubre, el expresidente César Gaviria mostró su posición frente a la violencia por la que está pasando Colombia en los últimos meses y expuso una serie de propuestas que tiene el Partido Liberal, con las que pretende ganar las elecciones. En un extenso documento, indicó al presidente Gustavo Petro que "el país no se les puede entregar a los criminales".

En un comunicado de 17 páginas, el exmandatario expresó que la historia de Colombia está marcada por "décadas de conflicto armado" a manos de diferentes grupos armados y recalcó que, "si bien se firmó un acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el país aún enfrenta una nueva y preocupante ola de violencia".

El exmandatario agregó que estos grupos armados están en la búsqueda del control de territorio y el narcotráfico, lo que conlleva a un reclutamiento de nuevas personas que se convierten en una nueva generación de combatientes.

"Los territorios donde se desarrollan conflictos armados incluyen el sur del Meta, el norte del Caquetá, el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el sur de Bolívar y Arauca, el Catatumbo, Cauca y el Pacífico nariñense. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, existen seis conflictos armados abiertos en el país en el período posterior al acuerdo de paz", señaló el comunicado.

En el escrito, el expresidente subrayó que una de sus preocupaciones es el aumento de asesinatos de líderes sociales. Sumado a ello, el problema del estallido social del año 2021 y la pandemia del COVID-19.

"La reforma tributaria y las protestas por la educación superior, exacerbadas por la pandemia de COVID-19, desencadenaron un movimiento social sin precedentes. La desigualdad y la pobreza jugaron un papel importante, con el 42,5 % de la población catalogada como pobre en 2020, según el Dane", precisó el director del Partido Liberal.

En el documento, por ejemplo, indicó también que "el primer año del Gobierno de Gustavo Petro ha estado marcado por una agenda ambiciosa y desafiante que busca transformar diferentes aspectos de la realidad de los colombianos, la cual se ha tramitado de manera errónea, dejando bastante que decir”.

“Podemos sintetizar este período en una serie de escándalos relativos a su equipo de trabajo, inestabilidad en sus ministerios, falta de control en la seguridad del territorio y la poca voluntad por querer hacer en verdad un acuerdo nacional serio para los ciudadanos".

Agregó que: "Diferentes hechos de los que se tiene conocimiento y que se refieren a la financiación de la campaña del presidente, siendo de la mayor gravedad, que ponen en entredicho su legitimidad, deben ser tratados con responsabilidad y serenidad por parte de los directivos de los partidos políticos y organizaciones sociales".

Según el expresidente Gaviria, uno de los principales logros que ha tenido el Gobierno del presidente Petro es la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN.

Sin embargo, el expresidente indicó que estos avances también han sido acompañados por hechos de violencia en regiones como Valle, Cauca, Norte de Antioquia, donde otros grupos armados tienen control territorial, los cuales responden a sus rentas ilícitas, haciendo de la promesa de la "paz total" un simple “eslogan”.

"La política de la paz total del Gobierno Petro fue planteada por el mandatario para negociar con los grupos armados que por años han causado la violencia que desangra la Nación, con un componente adicional: volver la búsqueda de la paz, una política de Estado, incluyendo a las comunidades en los diálogos vinculantes. Sin embargo, esta política ha traído consecuencias, principalmente, en materia de seguridad", añadió en el documento el exmandatario.

Gaviria señaló que el Cauca se ha convertido en un epicentro de diversas formas de violencia en 2023, incluyendo desplazamientos, violaciones a los cese al fuego con grupos armados ilegales, reclutamiento de menores de edad y confinamientos.

"El primer semestre de 2023 estuvo marcado por la violencia y el desplazamiento forzado. Cerca de 26.000 personas fueron desplazadas de sus hogares y otras 27.000 fueron confinadas. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Nariño y Antioquia, donde las hostilidades armadas y otras afectaciones, como los desplazamientos y confinamientos, persisten debido a los enfrentamientos entre la disidencia de las FARC, autodenominada Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de Iván Mordisco, y las AGC o Clan del Golfo", indicó Gaviria.

En el escrito, expresidente Gaviria hizo un llamado y dijo que, a pesar de los logros alcanzados en los últimos años en materia de paz, se deben proteger las elecciones del próximo 29 de octubre por lo que presenta una serie de retos.

"En esta campaña, proponemos unirnos en torno a principios programáticos basados en los valores liberales. Buscamos construir una sociedad más próspera y democrática, donde la igualdad sea el núcleo de nuestras acciones públicas. Nuestro objetivo principal es atender las necesidades apremiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad", dice.

Entre los principales objetivos que planteó el expresidente está en buscar una “Colombia sin hambre”, para lo cual se garantizarán las tres comidas diarias para las familias más pobres.

"Buscamos una Colombia sin hambre, para lo cual garantizaremos las tres comidas diarias a las familias más pobres. Mediante los programas sociales y alianzas público-privadas. Entre otras fuentes aprovecharemos los 10 millones de toneladas de alimentos que perdemos anualmente, para mejorar la vida de nuestras familias. Del mismo modo, con la generación de 1,2 millones de nuevos empleos anuales, en promedio, para llevar la tasa de desempleo a un solo dígito, y que nos lleve a reducir la pobreza monetaria en 8,5 puntos porcentuales”, explicó el exmandatario”.

El exmandatario también propuso incrementar el número de tierras en el Fondo de Tierras para pasar de 1,3 millones, actualmente, a 2,2 millones de hectáreas y entregarlas a los campesinos, para pasar de 235.000, actualmente, a un millón de hectáreas para 2026. Además, propone el líder del Partido Liberal aumentar el presupuesto para la presencia de la fuerza pública en las regiones para la protección de los líderes sociales en las regiones.

El expresidente Gaviria insistió en “la necesidad de garantizar el respeto irrestricto por la institucionalidad, la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos”, porque consideran que la “base de la democracia es el respeto a las minorías y el control del abuso del poder, y que esto se garantiza a través de una institucionalidad fuerte”.

“Es así como pretendemos desarrollar una agenda de reformas profundas y ambiciosas, que sean tramitadas respetando la institucionalidad y los principios que emanan de la Constitución del 91. Estas reformas han surgido de un proceso juicioso y riguroso en el que hemos evaluado su viabilidad financiera, así como hemos considerado su viabilidad política y la gradualidad necesaria”.

El expresidente Gaviria afirmó que respetará las instituciones económicas como la independencia del Banco de la República “para evitar caer en soluciones populares en el corto plazo, como dejar de pagar la deuda o solicitar un crédito del Banco de la República”.

En cuanto a los cultivos ilícitos, el expresidente Gaviria propuso una sustitución con enfoque de desarrollo agrario y territorial para campesinos que hoy viven de la siembra de estos cultivos ilícitos.

“Es preocupante el sustancial crecimiento de la producción de coca en las tierras no planas de nuestras cordilleras sembradas de árboles u otros cultivos. Eso hace la erradicación mucho más costosa y creo que Colombia ha invertido bastante. Ni Estados Unidos ni Europa han hecho los sacrificios que ha hecho Colombia y no pueden esperar que solos asumamos esa tarea de reducir el tráfico y la producción. Así, consideramos que hay que hacer especial énfasis en la interdicción, sin dejar de lado la sustitución de cultivos ilícitos con alternativas de desarrollo, llevando el Estado a esos territorios con vías terciarias que garanticen la conexión a mercados a los campesinos que hoy viven de la siembra, para así dar alternativas a las zonas alejadas para que no siga siendo ese el combustible que financie a los traficantes”, expresó en el documento el expresidente Gaviria.

Otro punto que tocó el expresidente fue la transición energética, una de las banderas del Gobierno Nacional: “Coincidimos en que requerimos una transición, pero esta debe darse responsablemente, que no acabe de un tajo la exploración de petróleo, carbón y gas, porque el país y sobre todo las regiones y las poblaciones más rezagadas, las necesitan. Requerimos profundizar la reconversión tecnológica, el desarrollo de nuevas tecnologías comerciales a precios competitivos, la diversificación de nuevos productos y servicios que complementen o sustituyan lentamente las exportaciones de petróleo y carbón, la generación de conocimiento y competencias laborales, y que por esta vía generemos miles de nuevos empleos en todos los sectores”, manifestó el jefe del Partido Liberal.

“En cuanto a la tributación, coincidimos en la necesidad de buscar en cambio al estatuto tributario que lo haga más equitativo, eficiente y transparente mediante le eliminación de exenciones y un aumento gradual del recaudo sin afectar a los hogares más vulnerables ni a la clase media.”, señaló Gaviria.

En temas de educación, en el documento se menciona la implementación de un Sistema de Desarrollo Profesional Docente que brinde incentivos y oportunidades de cualificación para los maestros: “Consideramos vital establecer una gran alianza por el bilingüismo que involucre a centros culturales, universidades, centros de idiomas y cajas de compensación familiar para elevar el nivel de educación en lenguas extranjeras”, dice el texto.

Por último, el expresidente insistió en que estas elecciones son fundamentales para el futuro del país mejorar la seguridad y otros aspectos. Además, insistió en la necesidad en avanzar a una vivienda digna, por lo que impulsara una meta de construir un millón de viviendas y de brindar soluciones de vivienda a un total de 1,8 millones de colombianos afectados.

“Somos conscientes de que se ha avanzado en materia de seguridad y en lucha contra la pobreza en las últimas dos décadas. Sin embargo, también somos conscientes de que estamos muy lejos de que todas las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los grupos étnicos tengan acceso a los bienes sociales que la sociedad les debe dispensar. Hay enormes sectores de la sociedad víctimas de la exclusión social, víctimas de la violencia, del machismo”.

Así, recalcó que se debe entender la paz con el fin de construir orden y oportunidades para todos: “En esta campaña regional de 2023 nos enfrentamos a desafíos cruciales y a la oportunidad de forjar un futuro mejor para Colombia. Estamos comprometidos en trabajar incansablemente por nuestros ideales liberales, por la justicia social y la unidad de nuestro país. Juntos, con determinación y visión, podemos superar las adversidades y construir una Colombia más próspera, equitativa y democrática para todos. No nos detendremos ante ningún obstáculo en nuestro ca mino hacia un futuro más equitativo, con más oportunidades para la gente y justo. Confiamos en que, con su apoyo y compromiso, lograremos transformar nuestra nación”, afirmó el director del Partido Liberal en su último párrafo.

