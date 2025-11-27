En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / F-16 de Estados Unidos no eran usados: esta fue la oferta que hicieron

F-16 de Estados Unidos no eran usados: esta fue la oferta que hicieron

La propuesta contemplaba la entrega de 16 aeronaves nuevas: 12 F-16C y 4 F-16D, junto a sistemas de apoyo, repuestos, entrenamiento, servicios logísticos integrados, simuladores y construcción de infraestructura necesaria para operar los equipos. La validez de esta oferta se extendía hasta el 31 de julio de 2024.

Publicidad

Publicidad

Publicidad