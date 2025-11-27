F-16 de Estados Unidos no eran usados: esta fue la oferta que hicieron

Un documento oficial del Gobierno de Estados Unidos, revelado por el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, confirma que la oferta presentada a Colombia en 2022 para la compra de aviones de combate F-16 incluía aeronaves totalmente nuevas, modelo F-16C y F-16D Block 70, con todo su equipamiento y soporte logístico. El archivo, identificado como Price and Availability (P&A) Data CO-D-024, fue emitido con base en una carta de intención enviada por la Fuerza Aérea Colombiana el 29 de noviembre de 2022.

Según el documento, la propuesta contemplaba la entrega de 16 aeronaves nuevas: 12 F-16C y 4 F-16D, junto a sistemas de apoyo, repuestos, entrenamiento, servicios logísticos integrados, simuladores y construcción de infraestructura necesaria para operar los equipos. La validez de esta oferta se extendía hasta el 31 de julio de 2024.

El valor total estimado ascendía a 3.137 millones de dólares, equivalentes hoy a 11,8 billones de pesos, cifra inferior a los aproximadamente 16 billones de pesos que finalmente costó la compra de los aviones Gripen de fabricación sueca. De haberse aceptado, los F-16 habrían comenzado a llegar al país a partir de 2027.

Una oferta perdida y un antecedente clave

El contexto de esta negociación se remonta al año 2022. Blu Radio conoció que, antes de la propuesta estadounidense de aviones nuevos, Colombia había recibido una oferta considerada “una ganga” por parte del Gobierno de Dinamarca: una flota de aviones F-16 usados, en muy buen estado, con precios entre 2,5 y 6,5 millones de dólares por unidad. Esta operación estaba vinculada a la transición danesa hacia los F-35.



Aunque la negociación avanzaba y había un CONPES aprobado durante el gobierno del presidente Iván Duque, la administración del presidente Gustavo Petro no dio vía libre para concretarla. Argentina, en cambio, sí aprovechó la oportunidad y posteriormente adquirió esos mismos aviones F-16 daneses en un acuerdo firmado durante el gobierno de Javier Milei.



Las dos ofertas de Estados Unidos para Colombia

Tras descartarse la compra de aviones usados, Estados Unidos presentó dos ofertas formales para aviones nuevos F-16 Block 70:



Una por 24 aeronaves

Otra por 16 aeronaves, que corresponde a la incluida en el documento revelado.

Ambas estaban acompañadas de equipamiento completo y soporte integral. El Gobierno de Estados Unidos aclaró, además, que no entrega su tecnología a fabricantes como Saab, lo que constituía una diferencia frente a la propuesta sueca de los Gripen, que utilizan motores General Electric. Washington también señaló que no firma offsets, un tipo de compensación económica y social que sí formó parte del acuerdo firmado entre Colombia y Saab para los Gripen.



Decisión final

La oferta estadounidense expiró el 31 de julio de 2024. Finalmente, en noviembre de 2025, Colombia optó por adquirir los aviones Gripen, por un valor estimado de 3.652 millones de dólares, equivalentes hoy a 13,9 billones de pesos.