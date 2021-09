Fallo por caso de Hidroituango no tiene tinte político: vicecontralor, Julián Ruíz

El vicecontralor, Julián Ruíz, rechazó este martes, 7 de septiembre, que algunos sectores del país calificaran el reciente fallo de responsabilidad fiscal de Hidroituango como algo político. Advirtió que esta sentencia se originó por medio de veedores ciudadanos que expusieron ante la Contraloría las afectaciones que dejó este proyecto a las comunidades aledañas de la obra.

"Ese tipo de afirmaciones además de ser ligeras, son irrespetuosas contra los servidores de la Contraloría General, porque este fallo tuvo su origen en una solicitud de una veeduría ciudadana por los daños que se venían presentando con el proyecto, entonces no tiene ningún fundamento que digan que este fallo tiene miramiento político", dijo.

El segundo al mando de la Contraloría dijo que el caso no debería vincularse a hechos de corrupción.

"Yo creería que no, digamos que las funciones constitucionales y legales de la Contraloría General, si bien en algunos casos pueden coincidir con investigaciones propiamente por corrupción, en este caso evidenciamos que no se trató de conductas a título de dolo, es decir, no se ejecutaron con el fin de hacerle daño al proyecto o hacerle daño a los recursos públicos, sin embargo, se ejecutaron sin la falta de diligencia", puntualizó.

El funcionario mencionó que el fallo que está por un monto de 4.3 billones de pesos es una responsabilidad solidaria y las 26 personas señaladas deben responder por el detrimento al proyecto de energía más grande del país.