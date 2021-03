Fiscalía hizo equipo con defensa de Uribe: Corte Suprema rompe silencio frente al caso Uribe

Luego de que el fiscal Gabriel Jaimes pidiera la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia , el magistrado Luis Antonio Hernández , habló con Noticias Caracol sobre el caso.

Allí, cuestionó que el hecho de que la Fiscalía haya hecho “equipo” con la defensa del expresidente.

“La Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. No me refiero a que deliberadamente, cuando me refiero a 'hizo equipo', es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la constitucional nacional”, señaló el magistrado.

Asimismo, Hernández se refirió a las actuaciones que han desempeñado los abogados de Uribe en todo el proceso de defensa y los señaló de referirse en “términos irrespetuosos” a la Corte.

“Han agredido personalmente a los magistrados, me parece que con su conducta han agredido la dignidad de la justicia y de algunos de sus magistrados, con el riesgo personal que ello implica para ellos”, relató.

Por último, el magistrado Hernández indicó que las actuaciones de la Corte Suprema han estado siempre libres de sesgos, pues no representan ningún partido político y solo han actuado con respeto de la Constitución.

“Nosotros somos jueces, actuamos sin sesgos, actuamos con respeto de la Constitución y la ley y no representamos ningún partido político y, por lo tanto, todos esos reproches de sesgo ideológico son manifestaciones irrespetuosas con la Corte y sus magistrados”.