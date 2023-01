Fiscalía y Procuraduría investigarán señalamientos de acoso sexual y trata de personas en Senado

La Fiscalía General de la Nación anunció que fue abierta una investigación de oficio frente a las acusaciones hechas por Gustavo Bolívar sobre presunto acoso sexual en el Senado de la República. El ente acusador citará el próximo viernes, 13 de enero, al excongresista para que amplíe sus señalamientos y entregue la información correspondiente que tenga sobre el tema. Igualmente, en los próximos días también será llamada la funcionaria a la que hace mención Bolívar para que suministre la información que conozca sobre el tema.

La investigación se hará sobre la base de información suministrada por Bolívar recientemente "en una entrevista en un medio masivo de comunicación y a través de sus redes sociales", informó la Fiscalía en referencia a las declaraciones del político publicadas en la revista Semana el domingo.

Además, en sus redes sociales Bolívar detalló que "las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio y a perder sus parejas", que "los agresores saben que tenemos sus nombres" y que "el efecto disuasivo de la denuncia es efectivo: el acoso ha bajado. Están asustados".

y puede dar fe de la veracidad de las denuncias que se hicieron en mi oficina del Senado. Personas de mi UTL conocieron el caso.

4-No denunciamos ante la justicia porque si ellas no sirven de testigos, los agresores contradenuncian por calumnia.

5-Sigo esperando que las víctimas — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 8, 2023

Según Bolívar, su secretaria es conocedora de las denuncias que se hicieron en su oficina del Congreso, pues estaba presente.

"No denunciamos ante la justicia porque si ellas no sirven de testigos, los agresores contradenuncian por calumnia", agregó el excongresista, para concluir que "los agresores saben que si no cesan su asqueante práctica de someter sexualmente a mujeres por un contrato, tarde o temprano esta verdad verá la luz".

En este sentido, la Fiscalía informó este lunes a través de un comunicado que citará el próximo viernes 13 de enero a Bolívar para que "amplíe sus señalamientos y entregue la información correspondiente que tenga sobre el tema, con relación a los hechos delictivos, como es su deber".

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa tras las denuncias hechas, y de igual manera citará a Bolívar para que amplíe su versión sobre la contratación que algunos congresistas estarían haciendo por cortos periodos de tiempo, lo que les permitiría esclavizar sexualmente a quienes vinculaban de esta manera a sus equipos de trabajo y sobre las presuntas mafias de corrupción de la que harían parte legisladores.

El exsenador deberá, bajo juramento, explicar el conocimiento que tiene de los presuntos hechos irregulares con incidencia disciplinaria a los que se refirió.

