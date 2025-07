Francia Márquez pidió a Fiscalía investigar plan contra Petro y rechaza señalamientos en su contra

La vicepresidenta Francia Márquez pidió a la Fiscalía que investigue el supuesto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro. “Con mi conciencia tranquila, pero con firmeza, insisto en mi rechazo ante los infames señalamientos que ponen en duda mi comportamiento frente a la autoridad que representa el presidente. Jamás me he prestado para conspiraciones, no soy instrumento de nadie”, escribió en X compartiendo un documento al respecto.

La solicitud se dio luego de que se conocieran unas grabaciones atribuidas al excanciller Álvaro Leyva, reveladas por medios de comunicación, en las que supuestamente se menciona a Márquez como parte de un plan para afectar la estabilidad del Gobierno y la permanencia del presidente Gustavo Petro en el poder. Ante esto, la vicepresidenta dirigió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitando que se adelante una investigación que permita esclarecer los hechos.

Vicepresidenta Francia Márquez Foto: Presidencia

En su pronunciamiento, Márquez rechazó “de manera tajante” cualquier insinuación sobre su participación en acciones contra la democracia y la institucionalidad. “No soy una persona a la cual puedan utilizar para este tipo de acciones”, escribió. Además, señaló que siempre ha actuado con rectitud y dentro del marco legal desde que asumió su cargo.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció y afirmó que todos los implicados en este caso deben ofrecer explicaciones tanto políticas como jurídicas.