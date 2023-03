Gobernador de Vichada denunció que fue víctima de un retén ilegal en su departamento

El gobernador de Vichada, Álvaro León Flórez denunció que hace 15 días fue víctima de un grupo de personas fuertemente armadas en un retén ilegal que lo obligaron a descender del vehículo en el que se movilizaba por su departamento.

“Hay una situación personal que nadie la conoce. A mí personalmente me bajaron esos grupos encañonado del carro hace 15 días. Mi departamento no tiene para pagarle un convenio a la UNP para tener un carro blindado, por eso contrate un carro que no me cobre tanto porque el departamento no tiene para eso”, explicó el gobernador.

Pero después de esa situación indicó que “cinco tipos enfusilados y uno con pistola me bajaron del carro y tuve un diálogo rápido con ellos, mientras llegaron los escoltas salieron corriendo y afortunadamente no hubo disparos porque sino el primer muerto es el gobernador”.

La denuncia se conoció durante el encuentro de gobernadores que se adelanta en Quindío con la participación de la procuradora General, Margarita Cabello y el registrador Nacional, Alexander Reina.

