Gobierno prepara resolución para restringir compra de drones, revela mindefensa

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reveló que el Gobierno nacional, en conjunto con demás instituciones, están desarrollando una resolución con el fin de endurecer las medidas para el ingreso de drones al país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asegura que estas medidas de emergencia soncon el fin de controlar la entrada de aeronaves no tripuladas al país, buscando frenar la nueva oleada de ataques perpetrados por grupos terroristas y disidencias. El funcionario indicó que, ante la lentitud del trámite de una ley de drones y antidrones en el Congreso, el gobierno optará por una resolución inmediata que endurecerá los requisitos de importación y compra.

La preparación de la resolución se está haciendo en conjunto con la Dian, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil; esta medida tiene como objetivo primordial determinar que los drones adquiridos, especialmente aquellos comprados por internet, ingresen al territorio nacional solamente por dos sitios específicos: Cartagena y Bogotá.

Según explicó el ministro, esta regulación obligará a los proveedores a limitar la entrada a estas dos ciudades. Además de la restricción de puertos, se exigirá una declaración anticipada de compra. Esta declaración es clave, ya que permitirá a las autoridades saber el tipo de dron comprado antes de su despacho, posibilitando una revisión de sus parámetros y determinando si representa un riesgo para la seguridad. El objetivo es prevenir el ingreso de drones que, por ejemplo, posean frecuencias cambiantes que son difíciles de interrumpir o neutralizar.



Ministro de Defensa, Pedro Sánchez

La urgencia de estas medidas se debe a que los ataques con drones se han convertido en la "nueva herramienta" empleada por grupos terroristas en Colombia. Los ataques recientes, como el ocurrido en Calamar (Guaviare), han alarmado a los alcaldes y son vistos como una "respuesta desesperada y cobarde" de las disidencias.

Estos grupos han sido afectados críticamente este año, con alrededor de 76 cabecillas del más alto nivel neutralizados en Cauca, Huila, Arauca y Guaviare.

Los operadores son definidos como aquellas personas que, siendo parte de estructuras criminales, adecúan los drones con explosivos para atacar a la fuerza pública o a la población.

Estos individuos han sido catalogados como objetivos de alto valor. Las recompensas también se extienden a quienes comercialicen drones con fines ilegales, buscando así ir directamente a la fuente y evitar una reacción tardía a los ataques. Los criminales acceden a información en la web sobre cómo fabricar, construir y colocar cargas explosivas en drones, desarrollando métodos que no obedecen a códigos legales o éticos. El ministro enfatizó que la inteligencia es clave para detectar estas compras.

