Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Grave atraso en catastro nacional pone en riesgo la reforma rural: advierte la Contraloría

El organismo de control advirtió que la falta de información sobre tierras rurales y urbanas frena la Reforma Rural Integral y la formalización de la propiedad en el país.

Contraloría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Foto: Contraloría General de la Nación
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

La Contraloría General de la República advirtió sobre el atraso en la actualización del sistema nacional de información sobre la propiedad horizontal (catastro multipropósito) en la mayoría de municipios del país. Según el estudio, más del 91% del área rural y el 72% del área urbana no cuentan con la información catastral actualizada. Este retraso ha impedido avanzar en proyectos clave como la formalización de la propiedad y la implementación de la reforma rural.

“Pese a que la asignación presupuestal para la implementación de la política de catastro multipropósito ha sido considerable, se evidencia una subejecución significativa de los recursos disponibles”, se lee en el documento del ente de control.

La Contraloría analizó una década de gestión, es decir, entre 2014 y 2024. El informe reveló que de los 1.102 municipios que hay en el país, solo 73, o sea el 6,6%, han completado su actualización catastral, pese a las metas del Gobierno. El organismo reportó también pérdidas de hasta 46% entre 2020 y 2023, en los recursos destinados a este fin.

Según el organismo de control, estos retrasos comprometen los objetivos del Acuerdo de Paz de 2016, que planteaba la formalización y redistribución de la tierra como parte de la reforma rural integral. Sin datos claros y actualizados, advirtió la entidad, es imposible saber cuántos predios están formalizados o dónde priorizar la compra de tierras para campesinos y comunidades afectadas por el conflicto.

El ente de control también alertó sobre la falta de integración entre los sistemas de catastro y registro y el impacto social que esta desactualización genera, especialmente en territorios rurales afectados por el conflicto y la pobreza. El organismo hizo un llamado a acelerar la cobertura y mejorar la gestión presupuestal para cumplir con los compromisos de ordenamiento territorial y paz rural.

Finalmente, pidieron al Gobierno acelerar la actualización del catastro, priorizando los municipios con mayores rezagos y mejorando la coordinación entre las entidades encargadas de administrar la información sobre tierras y propiedades.

