Piden a la Contraloría investigar si hubo detrimento por retiro de Daniel Quintero de consulta

Desde Medellín solicitan a la Contraloría General de la República investigar si hubo detrimento patrimonial por el retiro de Daniel Quintero de la consulta interna del Pacto Histórico. Según el concejal Alejandro De Bedout se podrían perder $123.000 millones en recursos públicos por esta decisión.

El concejal Alejandro de Bedout presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que se investigue un posible detrimento patrimonial ocasionado por el retiro extemporáneo de Daniel Quintero Calle de la consulta presidencial convocada por el Pacto Histórico.

De acuerdo con el concejal, la decisión del exalcalde, comunicada este 15 de octubre, se produjo fuera de los plazos fijados por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, los cuales habían vencido entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre. Esta situación habría generado una afectación económica al Estado, pues ya se habían invertido más de 123.406 millones de pesos en la organización del proceso electoral, incluyendo la logística, impresión de tarjetones, desarrollo de software y operación de la jornada, a juicio del corporado.

Según argumentó, el retiro, al no tener validez jurídica dentro de los términos establecidos, habría provocado que los recursos comprometidos no pudieran recuperarse ni destinarse a otros fines, generando una posible ineficiencia en el uso del dinero público.



“Te bajaste de la consulta del pacto histórico porque te dio miedo, sabías que ibas a perder y además porque la justicia va detrás de vos. Daniel Quintero nunca ha cumplido las reglas y aquí se vuelve a demostrar. Se sale de una consulta que ya estaba estipulada para el 26 de octubre, pero va a tener que responder económicamente”, afirmó.

🚨#ATENCIÓN | He solicitado formalmente a la Contraloría General de la República investigar posible detrimento patrimonial por el retiro extemporáneo de Daniel Quintero Calle de la consulta presidencial del Pacto Histórico.



Ante la posible afectación al patrimonio público, se… pic.twitter.com/uaJYJM11GT — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) October 15, 2025

De Bedout también pidió que la Contraloría examine la eventual responsabilidad solidaria de los partidos integrantes del Pacto Histórico —Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunes—, dado que su personería jurídica se encontraba condicionada y sus decisiones conjuntas dieron origen al proceso que derivó en el presunto daño patrimonial. En contaste, el exalcalde Daniel Quintero manifestó que no hay garantías jurídicas.

“La campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. Esto ante la inseguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones presidenciales del próximo año”, insistió Quintero.

De momento, la renuncia de Quintero a la consulta ya ha despertado más suspicacias en Antioquia, pues se da en medio de las recientes revelaciones en un caso de presunta corrupción que involucraría a su hermano Miguel Quintero.

“fiscalía que es la persona encargada de las coimas al interior de la alcaldía de Medellín, pues merece no solo un escándalo nacional, sino que como lo vimos hoy también incluso la renuncia al candidato. Yo creo que la renuncia de Daniel Quintero no es por las garantías, sino porque le destapan este escándalo de su hermano”, aseguró el diputado Luis Peláez.

El concejal solicitó que la Contraloría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral actúen de manera coordinada para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los recursos públicos.