Gustavo Bolívar anuncia su retiro del Senado

El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar anunció que se retira del Senado para volver a ejercer su profesión de libretista y así reacomodarse económicamente. Sin embargo, no descartó aceptar un cargo en el Gobierno, siempre y cuando no sea remunerado.

Según explicó el senador Bolívar, su salida se realizará una vez sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro y la reforma tributaria.

Publicidad

"Cuando me nombró (Gustavo Petro) cabeza de lista él sabía que no podía aguantar ocho años, que mi economía no resistía", dijo Bolívar, quien en los próximos dos años volverá al negocio de la televisión.

Bolívar recientemente fue motivo de conversación en las redes sociales, pues fue uno de los congresistas que rechazó contundentemente que se cayera el servicio social para la paz como alternativa del servicio militar obligatorio.

“Por 39 votos contra 37 acaba de ser hundido el servicio social para la paz que reemplazaba el servicio militar obligatorio. Nos faltaron 3 votos. Tenemos que estar más pendientes. Increíble que el futuro de los jóvenes se pierda así. ¡La derecha aplaudió feliz! ¡Aman la guerra!”, lamentó en su cuenta de Twitter.

Publicidad