Hay medio millón de niños sin alimentación escolar

Después de cuatro meses de calendario escolar, hay 500.000 niños en Buenaventura , Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo que completan más de 100 días sin recibir alimentación escolar y aún no reportan el inicio del Programa.

"En las visitas adelantadas cerca del 16 % de las instituciones educativas no cuentan con cocina, un 19 % aún no tienen un lugar adecuado para comedores, 15 % no cuentan con lugares de almacenamiento, un 20 % no tienen adecuados manejos de refrigeración y cerca de un 73 %, hablando en mecanismos de control social, no cuentan con comités de veeduría", aseguró el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Publicidad

De igual forma, la Contraloría informó que ha realizado visitas a más de 237 instituciones educativas en el país y allí encontraron que en el 15% no se estaban realizando entregas del Programa de Alimentación.

Le puede interesar. Escuche el podcast Titanes del ciclismo: