¿Hay un vacío de poder en el Gobierno? Análisis sobre las manifestaciones en Colombia

Las recientes movilizaciones convocadas por el Gobierno nacional en Colombia ha generado un gran impacto en la política y la sociedad del país. Según expresó en Sala de Prensa Blu, Pedro Medellín, columnista y analista político, el gobierno ha sufrido un golpe mortal en su intento de movilizar a las masas en apoyo a la reforma laboral, pues para él hay un vacío en el poder.

"Lo que estamos viendo al final del paro es que hay un vacío de poder muy grande, porque primero, no hay un Estado, no hay un poder estatal que discipline a la sociedad, y eso es una tarea del Gobierno. En segundo lugar, no hay quien la dirija, cada quien trata de resolverse los problemas por sí mismo. Lo que hay es un gran vacío de poder, control territorial en otros actores ilegales, movilizaciones forzadas y desplazamientos", dijo en Blu Radio.

Medellín destaca que el Gobierno no solo ha fracasado en su intento de movilización, sino que también ha demostrado incapacidad para reconocer los errores políticos.

"Y le fracasó, le fracasó brutal. Además del fracaso, es la incapacidad para reconocer los errores políticos. Y aquí lo que hay es un vacío de poder", añadió el analista político.

El también académico considera que este vacío de poder es el resultado del fracaso del Gobierno de Gustavo Petro en mantener el orden y disciplinar a la sociedad. Advierte que este vacío de poder puede ser aprovechado por actores ilegales y generar más inestabilidad en el país. En este sentido, para él, el fracaso del paro puede tener consecuencias políticas importantes de cara a las elecciones del 2026.

Manifestaciones convocadas por el Gobierno en Colombia en mayo del 2025 Foto: AFP

"Estas manifestaciones son un signo de desesperación"

Por otro lado, según Elisabeth Ungar, periodista, académica y exdirectora de Transparencia, estas manifestaciones fueron un signo de desesperación por parte del Gobierno, que enfrenta numerosos problemas y conflictos con el Congreso de la República.

"Creo que todas estas manifestaciones y expresiones del presidente y del presidente de la CUT son un sitio signo de desesperación realmente, porque esto no está realmente funcionando y las contradicciones evidentes que se han producido el presidente diciendo que él no convocó cuando hay pruebas fehacientes de que sí convocó (...) El gobierno ve acercarse a su fin con muchísimos problemas, no solamente en el gobierno y conflictos con el Congreso de la República, sino además cada día surge un escándalo peor y peor y peor", afirmó Ungar.

La experta destacó que la ciudadanía ha expresado su rechazo a través de gestos y protestas en diferentes ciudades del país, como sucedió con varios ciudadanos que confrontaron a los manifestantes.

"Una palabra muy simple es hastío y rechazo. Y lo otro es que sí llama la atención y me parece que es muy grato haber visto es que son las mujeres las que están protestando, las mujeres que están a cargo de la familia, las mujeres que trabajan para que sus hijos puedan estudiar", dijo Ungar.

También hizo énfasis en la necesidad de encontrar una salida pacífica y constructiva a la situación actual.

"Es lamentable, es realmente triste, peligroso, y yo no le veo así como una salida fácil", afirmó. Sin embargo, destacó que los políticos tienen un deber ético y moral de evitar que la situación se salga de control y genere más violencia y agresividad.