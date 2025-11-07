Hijo de juez Clemencia García: detalles de persecución que sufrió su mamá por caso toma del Palacio

Carlos Felipe Useche García, hijo de la recordada juez Clemencia García de Useche, reveló detalles sobre la persecución que sufrió su madre y la batalla legal que emprendió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) para que se revoque la amnistía y el indulto concedidos al M-19 tras la firma del acuerdo de paz. El proceso que inició Useche data de 2016, aunque su vinculación al caso se remonta a 2009.



Decisión histórica de la juez Clemencia García de Useche (1992)

La juez Clemencia García de Useche, descrita como una "mujer valiente" y una "juez de pueblo" por su hijo, dedicó más de 30 años a la rama judicial. En 1991-92, dentro de la entonces "justicia sin rostro" (justicia regional), se le asignó la "honrosa labor" de fallar sobre la toma del Palacio de Justicia, un expediente conocido como el famoso Proceso 4119, que constaba de más de 150 cuadernos.

Tras meses de estudio riguroso, que incluyó la lectura de cada página y la revisión de videos y grabaciones de radio del proceso, la juez profirió una decisión en mayo de 1992. Esta no fue un fallo, sino una variación de la calificación jurídica provisional (aplicando el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal).

La juez Useche decidió que, apegada al derecho internacional y a la Ley 77 de 1989 (ley de indulto), no podían quedar cobijados por el indulto los hechos de terrorismo, homicidio de civiles en condiciones de inferioridad y actos de ferocidad y barbarie.

Técnicamente, ella no revocó el indulto, sino que respetó la ley al excluir lo que esta misma norma hacía "no indultable". Como resultado, ordenó la detención y captura de la entonces cúpula del M-19, en la cual figuraba el actual presidente de la República. Esta decisión causó una profunda controversia política, y la juez fue titular de los medios, siendo tildada de "enemiga de la paz". Posteriormente, el gobierno de la época presentó un "reindulto" ante el Congreso, promovido por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, para "subsanar" la decisión judicial.



Persecución

Según Carlos Felipe Useche, su madre fue "perseguida como enemiga de la paz" y el estamento no le perdonó la decisión de 1992. Esta persecución llevó a que fuera detenida en las casas fiscales de la Picota.



Carlos Felipe se involucró activamente en el caso en 2009. Tras una discusión con su madre, en la que esta le aseguró que la ley de indulto fue modificada en pocos meses (algo que él verificó, encontrando que Álvaro Uribe Vélez fue el ponente), él asumió la tarea de buscar el expediente. Encontró en el Tribunal Superior de Bogotá un proyecto de declaratoria de prescripción de los hechos.

La petición ante la CIDH y la respuesta del Estado

En 2015, Useche y Raúl Talero radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigara quién diseñó el plan y la estructura de la toma. Esta denuncia llevó al entonces fiscal Eduardo Montealegre a reabrir el proceso por los hechos.

Posteriormente, en 2016, animado por el procurador Alejandro Ordóñez, Carlos Felipe Useche radicó la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo la revocación de la amnistía e indulto del M-19. A la fecha, la CIDH no ha dado una respuesta definitiva.

No obstante, el Estado colombiano ya se pronunció. En 2021, durante el gobierno de Iván Duque, el Estado se declaró en contra de esa posibilidad. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado negó que el Estado o la justicia colombiana hubieran obrado mal en los hechos de la toma del Palacio de Justicia. Useche lamentó que el país no aprovechara ese momento histórico para hacer un pronunciamiento moral en defensa de las víctimas.

