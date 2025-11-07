En vivo
Hijo de juez Clemencia García: detalles de persecución que sufrió su mamá por caso toma del Palacio

Tras meses de estudio riguroso, que incluyó la lectura de cada página y la revisión de videos y grabaciones de radio del proceso, la juez profirió una decisión en mayo de 1992. Esta no fue un fallo, sino una variación de la calificación jurídica provisional (aplicando el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal).

Toma Palacio de Justicia en Bogotá
Soldados del Ejército protegen a un grupo de magistrados que salen del Palacio de Justicia en Bogotá, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por un comando guerrillero del Movimiento M19.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 7 de nov, 2025

