Horarios del Banco de Bogotá en diciembre de 2022

Como es habitual en época de fin de año, los bancos dan a conocer los horarios de atención a los usuarios en diciembre y ya el Banco de Bogotá dio a conocer en detalle los horarios de sus sucursales físicas. Esto, con el fin de que los usuarios programen sus trámites a tiempo.

La entidad bancaria informó que todo el mes estarán disponibles los diferentes canales de atención online como la aplicación Banca Móvil y la Banca Virtual, canales en los que los clientes podrán realizar consultas, transferencias, pagos, entre otros procesos, así como acceder a productos financieros, desde cualquier lugar, en corto tiempo.

Así mismo, la red de Cajeros Aval estará habilitada , al igual que los más de 11.000 corresponsales bancarios, ubicados en 872 municipios del país, tales como droguerías, puntos de telefonía móvil, tiendas y supermercados.

Durante todo el mes las oficinas continuarán prestando servicio con normalidad en los horarios ya establecidos, teniendo en cuenta que los días festivos como el 8 y 25 de diciembre normalmente el Banco de Bogotá no presta servicios de atención.

¿En qué horarios atenderá el Banco de Bogotá en diciembre?

-Jueves 8 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas

-Viernes 23 de diciembre: servicio en horario habitual sin jornada adicional

-Sábado 24 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas

-Jueves 29 de diciembre: se prestará servicio en horario habitual

-Viernes 30 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas

-Sábado 31 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas

-Lunes 2 de enero: se retomará con normalidad el servicio de atención al público

Además, señaló que usuarios y clientes tendrán disponible la App Banca Móvil del Banco de Bogotá; en la plataforma podrán: consultar movimientos financieros, verificar el estado de sus productos bancarios, abrir productos en línea de manera ágil y en un corto lapso, pagar productos y servicios, entre otros.

De igual forma, los días en los que la entidad financiera tendrá servicio con normalidad, estará disponible la atención en la línea de WhatsApp +57 3182814679.

