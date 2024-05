¿Hubo adulteración de documentos en la Unidad de Gestión de Riesgo por caso carrotanques?

El exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Víctor Meza, rindió una explosiva versión libre y espontánea ante la Procuraduría, con la que intentó convencer al Ministerio Público de no abrir una investigación disciplinaria en su contra, con el argumento de que no tuvo responsabilidad en la compra de los 40 carrotanques para La Guajira, que según se ha podido confirmar, estuvo manchado por la corrupción.

Meza dijo ante la Procuraduría que no participó en el trámite precontractual ni contractual y aclaró que la compra de los 40 carrotanques se estructuró en la Subdirección de Manejo de Desastres, a cargo del entonces subdirector Sneyder Pinilla.

El exfuncionario también dijo ante el Ministerio Público que la orden de proveeduría para la compra de los 40 carrotanques fue firmada y aceptada por el entonces director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López.

Agregó que no le solicitaron su aprobación para el trámite del certificado de disponibilidad presupuestal, porque la solicitud pasó directamente a Olmedo López, director general, “como ordenador natural del gasto, así como las invitaciones a cotizar que fueron enviadas desde el correo del director general y no de su oficina”.

Víctor Meza dijo que solo participó en el proceso de ratificación y pago de la orden de proveeduría, que según dijo, es un trámite accesorio que sirve para facilitar el pago de la Fiduprevisora como encargada de administrar el Fondo, “y que antes no conoció de la compra de los carrotanques porque no le radicaron ninguna solicitud” y agregó que una vez recibida la solicitud de ratificación, no se puede reversar el negocio, en este caso, la compra con sobrecostos de los 40 carrotanques.

Además, señala que no podía negarse a la firma del documento porque el supervisor del contrato, es decir Sneyder Pinilla, había certificado la entrega de los bienes, por lo que no iba a arriesgarse a una futura demanda del contratista. Hay que recordar que según la Procuraduría, Pinilla certificó irregularmente la entrega de los carrotanques.

Lo que luego relata Víctor Meza es grave: señala que el 10 de noviembre de 2023 Sneyder Pinilla radicó oficialmente y corregido el documento “Revisión y Firma de la Orden de Proveeduría SDM-GS-CTQ-192-2023”, es decir, el contrato para la compra de los 40 carrotanques, que él firmó digitalmente porque no estaba en Bogotá y luego fue enviado a Fiduprevisora el 14 de noviembre de 2023.

Sin embargo, Víctor Meza denuncia que una vez revisó las copias del proceso disciplinario, descubrió que el documento que él había firmado para enviar a la Fiduprevisora con el fin de que se girara el dinero por la compra de los 40 carrotanques, había sido alterado, lo cual puso en conocimiento de la Fiscalía, y además denuncia que nunca conoció las observaciones que hizo Fiduprevisora con posterioridad a la fecha en la que firmó el documento, que según dijo, “fueron corregidas dejando la última hoja que tenía su firma digital, pero cambiando el orden de algunas cláusulas y suprimiendo otras, sin su autorización” y aseguró que el documento que le suministraron, que fue con el que le tramitaron el pago, “no es el mismo que él firmó”.

Víctor Meza agregó que el 29 de enero de 2024, la subdirección de manejo de desastres, cuyo jefe era Sneyder Pinilla, radicó en su oficina una orden de proveeduría para la compra de otros 20 carrotanques por valor de 27.600 millones de pesos al mismo proveedor, pero que él se negó a firmar hasta tanto justificaran de manera detallada por qué iban a hacer esa compra al mismo proveedor con tan poca diferencia de tiempo frente a la anterior.