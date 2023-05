“Huracanes cruzarán La Guajira, pero no entrarán al país; se desvían en la Sierra Nevada”: UniAndes

Desde el pasado lunes 15 de mayo el país entró en alerta por la llegada de la temporada de ciclones tropicales que, según el Ministerio de Ambiente y el Ideam , podrían convertirse en seis huracanes que afecten a Colombia.

Ante este panorama, la Universidad de los Andes analizó los riesgos que enfrenta el país con la llegada de estos fenómenos naturales.

Inicialmente, los puntos que van a tener más posibilidad de afectaciones por posibles huracanes son La Guajira, Santa Marta y San Andrés y Providencia. Sin embargo, “Colombia es privilegiada en ese sentido. Aunque el país está en el camino de esos huracanes, se cuenta con varios puntos de protección”, explicó Carme Huguet, experta en cambio climático y profesora del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes.

Es por esto que las islas del Caribe se configuran como los puntos de protección ya que son típicamente mucho más impactadas, pero la Sierra Nevada de Santa Marta se convierte en el escudo natural de protección para el país.

“Aunque algunos huracanes pueden llegar incluso a cruzar La Guajira, nunca llegan a entrar en Colombia porque se desvían al llegar a la Sierra Nevada”, dijo Huguet.

Debido a que el impacto de estos fenómenos no es tan fuerte en Colombia, por lo que no tiene una infraestructura especializada, las recomendaciones giran alrededor de que, si se está cerca o dentro de un huracán, “hay que estar en un sitio cerrado donde no tengan probabilidad de que los impacten objetos que están moviéndose a velocidades altas, ya que el viento puede llegar a los 200 o casi 300 km/h", comentó Huguet.

Asimismo, "en cuanto llega a tierra el huracán puede traer gran cantidad de agua, por lo que se debe vigilar no estar en la primera línea de Costa en ese momento", recomienda.

Para la experta, los huracanes son tormentas tropicales que tienen denominaciones diferentes según el océano, por lo que los que se presentan en el Atlántico se llaman huracanes y los que se dan en el Pacífico, aun siendo el mismo fenómeno, se denominan ciclones.

Ahora bien, para que se formen los huracanes se necesita de la evaporación copiosa en los océanos, y el punto de inicio son 26°. Cuando los océanos llegan a esta temperatura o la superan, empiezan grandes tormentas que pueden evolucionar a huracanes.

